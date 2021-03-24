Герман Иноземцев: экосистемные решения повысят лекарственную доступность

О своем видении роли маркетплейсов и экосистем в российской фармацевтической отрасли рассказал генеральный директор управляющей компании «Лекарственная экосистема» Герман Иноземцев. Он стал одним из спикеров XVI Аптечного саммита «Эффективное управление аптечной сетью», который состоялся 12 марта в Москве.

«Правильная лекарственная экосистема будущего должна включать в себя проекты, деятельность которых направлена на установление прозрачных, менее затратных по временным и материальным составляющим бизнес-процессов между элементами системы, что повысит маржинальность и сделает более доступными лекарственные препараты для конечного покупателя.

Подобная экосистема уже существует и успешно функционирует на российском фармрынке. Это «Лекарственная экосистема», которая включает в себя три проекта, созданных для ускорения, облегчения, а значит, и удешевления процесса продвижения лекарственных препаратов от производителя в аптечную сеть. Остановимся подробнее на каждом из них.

PharmaTrace занимается вопросом упорядочивания обмена информацией по маркированным лекарственным препаратам. Это делается для того, чтобы не возникало ситуаций, когда лекарственные средства, находящиеся у дистрибьютора или в аптеке, не могут быть проданы, так как вдруг попали в арбитраж на уровне СМДЛП из-за некорректного репортинга.

Еще один проект – PharmaSpace, B2B интернет-платформа, налаживающая прямые взаимоотношения между производителями и аптечными сетями с целью снижения дефектуры, ускорения процессов поставки лекарственных препаратов. Поаптечный развоз осуществляет партнер проекта логистический оператор «Сантэнс». Кстати, до 40 процентов лекарственного ассортимента, который мы видим на полках аптечных сетей, проходит через складские площадки «Сантэнс». Это 3PL оператор, который отличается от дистрибьютора тем, что не покупает и не продает лекарственные средства. По указанию фармпкомпаний «Сантэнс» доставляет их оптом к дистрибьюторам или осуществляет поставки в розницу напрямую до РЦ аптечной сети или непосредственно в аптеку (фулфилмент).

И, наконец, третий проект нашей «Лекарственной экосистемы» – Sooplata 2.0, устанавливающая взаимоотношения производителя с конечным покупателем в аптеке. Sooplata, пожалуй, самый оптимальный инструмент, когда производитель хочет передать скидку пациенту на конкретный препарат в определенной аптеке».

Материал партнера: ГК «Сантэнс»

pharmvestnik