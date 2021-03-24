Фармкомпания «ВЕРТЕКС» показала рекордный рост объема производства и выручки

Выручка фармацевтической компании «ВЕРТЕКС» в 2020 году выросла на 36% до 13,98 млрд руб. без НДС, объем производства — на 36%, составив 120 млн упаковок, сообщает компания. Из них более 114 млн упаковок приходится на лекарства, что на 40% больше, чем в 2019 году.

Объем продаж лекарств компании в 2020 году увеличился на 40%, достигнув отметки 12,95 млрд руб. без НДС.

«Это максимальные годовые показатели увеличения объема производства и оборота компании за пять лет. Их удалось достигнуть благодаря вкладу фармпроизводителя в обеспечение национальной системы здравоохранения остро востребованными в период пандемии COVID-19 лекарствами», — говорится в сообщении компании.

«ВЕРТЕКС» за год в разы увеличил выпуск и объем продаж антибиотиков для лечения осложнений на фоне коронавирусной инфекции. Они входят в схемы антибактериальной терапии в рекомендациях Минздрава.

Ранее прирост выручки на 36% «ВЕРТЕКС» продемонстрировал в 2015 году — тогда была открыта первая очередь инновационно-производственного комплекса компании в Санкт-Петербурге. С тех пор положительная динамика составляет более 30% ежегодно, отмечают в компании. С 2015 года выручка компании выросла более чем вчетверо.

Препараты с действующими веществами азитромицин и левофлоксацин, с которыми работает компания, входят в схемы антибактериальной терапии для лечения осложнений на фоне COVID-19 в рекомендациях Минздрава. Также, по данным аналитической компании AlphaRM, «ВЕРТЕКС» занимает первое место по доле рынка антибиотиков для комплексной борьбы с коронавирусом среди российских фармпроизводителей в аптечной рознице.

Объем продаж компании относительно таких лекарств в прошлом году вырос почти в четыре раза. Для увеличения объема выпуска «антиковидных» антибиотиков пришлось изменить много процессов, расширить штат производства на 10 %, увеличить количество линий, дополнительно оснастить оборудование, закупить сырье и материалы сверх запланированного бюджета.

«Компания справилась с очень сложным кейсом и благодаря расширению фармкомплекса и производства в 2019 году оказалась к нему готова в 2020 году, бесперебойно работала весь пандемический год, соблюдала все требования стандарта безопасной деятельности для противодействия COVID-19 и продолжает их выполнять», — отметил генеральный директор АО «ВЕРТЕКС» Георгий Побелянский.

Он добавил, что в результате удалось повысить финансовую устойчивость компании и в запланированный срок с 1 июля прошлого года запустить обязательную маркировку всего ассортимента лекарств штрих-кодами Data Matrix.

«ВЕРТЕКС» занял первое место по приросту продаж в розничных ценах и натуральном выражении в аптеках России в топ-20 фармпроизводителей в 2020 году: по стоимостному объему (+49,6 %, +5 строчек); в упаковках (+35,2 %, +7 строчек). Такие показатели по коммерческому сегменту представила аналитическая компания фармрынка DSM Group в годовом отчете. В пятерке российских участников рынка в топ-20 фармпроизводителей «ВЕРТЕКС» оказался единственной компанией из Санкт-Петербурга.

gxpnews