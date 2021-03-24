«Московский эндокринный завод» закупил 3 тыс. упаковок незарегистрированного препарата против эпилепсии

Подведомственный Минпромторгу России «Московский эндокринный завод» закупил и осуществил ввоз партии не зарегистрированного в стране препарата, соответствующего международному непатентованному наименованию клобазам, сообщает пресс-служба предприятия. Лекарство предназначено для лечения эпилепсии у взрослых и детей старше 6 лет.

В рамках контракта, подписанного с производителем АО «Санофи Винтроп Индустри», предприятие закупило следующие лекарственные формы:

— «Урбанил» (клобазам) 5 мг капсулы № 30 в количестве 500 упаковок;

— «Урбанил» (клобазам) 10 мг таблетки № 2х15 в количестве 2500 упаковок.

Лекарственные препараты предназначены для отгрузки в уполномоченные организации 38 регионов, определенных Минздравом.

Препараты с МНН клобазам крайне востребованы для оказания медицинской помощи детям, страдающим судорожным синдромом различной этиологии. Вместе с тем их доступность для в определенный период времени оказалась ограничена из-за отсутствия государственной регистрации на территории России.

Препарат был закуплен во исполнение постановления правительства от 5 марта 2020 года № 230-р.

«Реагируя на обращения социально-ориентированных некоммерческих организаций, Правительство Российской Федерации выделило субсидию и уполномочило ФГУП «Московский эндокринный завод» осуществлять систематический ввоз не зарегистрированных в России необходимых лекарственных препаратов в установленном законодательством порядке и в количестве, определяемом Минздравом России. Это позволило оперативно обеспечить доступность лекарственных препаратов для нуждающихся в них по медицинским показаниям пациентов и купировать предпосылки нарушения гражданами установленного законодательством Российской Федерации порядка оборота психотропных лекарственных средств», — говорится в сообщении.

Кроме того, правительство поручило Минздраву России проработать с производителями вопрос государственной регистрации лекарственных препаратов с МНН клобазам, в результате чего ФГУП «Московский эндокринный завод» со II квартала 2021 года будет осуществлять ввоз зарегистрированного «Фризиума» (клобазам) в качестве официального дистрибьютора.

До поступления в гражданский оборот зарегистрированных лекарственных препаратов с МНН клобазам на территории России потребность отечественной системы здравоохранения в них будет обеспечивать «Московский эндокринный завод».

gxpnews