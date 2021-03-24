Комитет ГД поддержал законопроект о порядке изъятия фальсифицированных медизделий

Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на обеспечение оперативного изъятия контрафактных медизделий. При этом расходы по изъятию предлагается возложить на нарушителей.

Комитет Госдумы по охране здоровья на заседании рекомендовал принять в первом чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в статьи 38 и 86 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», направленный на обеспечение оперативного изъятия контрафактной, недоброкачественной и фальсифицированной продукции медицинской промышленности, в том числе из учреждений здравоохранения, пишет ТАСС.

Поправки в закон подготовлены в соответствии с поручением Президента России, данным в конце 2018 года. Законопроект, который был представлен в Госдуму в начале февраля 2021 года, устанавливает обязательные требования для владельцев фальсифицированных, недоброкачественных или контрафактных медицинских изделий нести расходы, связанные не только с уничтожением таких медицинских изделий, как это установлено ч.20 ст.38 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», но и с их изъятием из обращения, указано в пояснительной записке.

Росздравнадзор принимает решение об изъятии фальсифицированных, недоброкачественных медицинских изделий и их уничтожении, а также обращается в суд с исками о принудительном исполнении таких решений.

Фото: duma.gov.ru

Елена Сидорова

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