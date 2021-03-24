Sun Pharma вошла в ТОП-100 работодателей России

По результатам участия в голосовании «Рейтинг работодателей России – 2020» компания Sun Pharma вошла в ТОП-100 лучших работодателей России.

Голосование проводится ежегодно, начиная с 2013 года, крупнейшим российским порталом для поиска работы hh.ru. Это масштабный и авторитетный рейтинг страны, в котором учтены лучшие зарубежные практики.

В 2020 году в голосовании приняли участие более 950 компаний из 18 отраслей и более 122 тыс. соискателей.

«Участие в голосовании позволило повысить статус компании как привлекательного и открытого работодателя, а также провести оценку компании с нескольких сторон», – отметили в Sun Pharma. В частности, были выделены следующие аспекты:

Внешняя оценка (данные HR-специалистов компаний-участников, на основании которых оценивается HR-функция в компании);

Внутренняя оценка eNPS (готовность сотрудников рекомендовать компанию как работодателя);

Оценка развития HR-процессов в компании (мнение кандидатов, ищущих работу. Они выбирают компании, в которых хотели бы работать).

Более подробно с результатами голосования можно ознакомиться по ссылке.

На глобальном уровне Sun Pharma представлена 44 производственными площадками и научно-исследовательскими центрами по всему миру. Sun Pharma реализует проекты направленные на поддержку молодых и талантливых ученых. В рамках глобального бизнеса в компании трудятся свыше 35 000 сотрудников, представляющих более 50 национальностей. В России компании представлена производственным дивизионом (завод ПАО «Биосинтез», г. Пенза) и коммерческим дивизионом.

Материал партнера: Sun Pharma

pharmvestnik