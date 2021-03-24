Власти Гонконга забраковали партию вакцин Pfizer в качестве меры предосторожности

Правительство Гонконга заявило о приостановке использования вакцины Pfizer и BioNTech. В одной из партий была обнаружена проблема с крышкой флаконов, в которых хранится вакцина.

Правительство Гонконга объявило о немедленной приостановке использования вакцины от COVID-19 компаний Pfizer и BioNTech после того, как в одной из партий препаратов были обнаружены дефекты в крышке флакона, что привело к нарушению его герметичности. Об этом сообщается на официальном сайте органа.

Правительство отметило, что нет оснований полагать о существующих рисках для безопасности, однако в целях предосторожности вакцины из бракованной партии 210104 нужно изъять до проведения расследования. Власти предупредили граждан, записавшихся на прием для получения прививки препаратом Pfizer/BioNTech, что им будет отказано в вакцинации.

Министерство здравоохранения проведет срочную встречу с китайской компанией Fosun Industrial, подписавшей соглашение с BioNTech о поставках вакцин в Гонконг и Макао. На ней будет предоставлена более подробная информация об инциденте и обсуждены последующие меры.

Специальный административный район Китая Макао, расположенный недалеко от Гонконга, также прекратил использование вакцины Pfizer/BioNTech, сославшись на наличие повреждений во флаконах.

По словам председателя Общества клинических фармацевтов Гонконга Уильяма Чуй, проблема заключалась в том, что алюминиевые уплотнения на вакцинах не были плотно закреплены. Однако маловероятно, что во флаконы попали посторонние вещества, так как их дополнительно закрывают резиновыми пробками. Он добавил, что изъятие пробирок с ослабленными крышками – это обычная практика во время вакцинаций.

Объявление о приостановке вакцинации сразу же вызвало падение цен на бирже ценных бумаг. Акции Fosun International упали на 3,3%.

К среде около 150 тыс. человек получили вакцину BioNTech в Гонконге и 250 тыс. человек сделали прививку Sinovac из населения в 7,5 млн.

Вакцина Pfizer и BioNTech становится предметом обсуждений уже не первый раз за последнее время. В конце прошлой недели погиб житель Гонконга, привившийся препаратом компаний. Однако связь между смертью и вакциной не была установлена. Более того, в анамнезе мужчины были отмечены диабет, гипертония и гиперлипидемия.

Владимир Заболотских

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