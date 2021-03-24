ФАС увидела в рекламе венотонизирущего средства компании «Синтез» нарушение закона

В ФАС России поступило обращение гражданина с претензиями к рекламе венотонизирущего препарата «Ангиорус» в соцсети «ВКонтакте». Ведомство увидело в ней признаки нарушения закона «О рекламе» и возбудило дело в отношении рекламодателя – ОАО «Синтез». Об этом сообщается на сайте ФАС.

В рекламе, распространяемой в мае-июне 2020 года, утверждается, что этот препарат «избавляет от варикоза надолго».

«Согласно пункту 8 части 1 статьи 24 Федерального закона «О рекламе» реклама лекарственных средств не должна гарантировать положительное действие объекта рекламирования, его безопасность, эффективность и отсутствие побочных действий. Таким образом, в рекламе лекарственного препарата «Ангиорус», распространявшейся в социальной сети Вконтакте в мае-июне 2020 года, содержатся признаки нарушения пункта 8 части 1 статьи 24 Федерального закона «О рекламе»», – указано в определении о возбуждении дела.

Рассмотрение дела назначено на 15 апреля.

Елена Сидорова

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