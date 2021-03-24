В Индии обнаружили новый штамм коронавируса с двойной мутацией

Министерство здравоохранения Индии обнаружило новый вариант SARS-CoV-2 c двойной мутацией. Пока что правительство страны не поясняет, связан ли новый штамм с ростом количества заражений в стране.

Министерство здравоохранения Индии заявило, что обнаружило новый штамм SARS-CoV-2 «с двойной мутацией», сообщает Reuters. В заявлении министерства говорится, что секвенирование генома и анализ образцов из штата Махараштра выявили мутации в вирусе, которые не соответствуют ранее занесенным в каталог «вызывающим озабоченность вариантам» (VOC).

Махараштра – один из наиболее пострадавших от коронавируса штатов Индии. Но министерство пока не может точно сказать, связан ли новый вариант вируса или другие штаммы с ростом заболеваемости в этом штате и по всей стране. Индия уже сообщала о наличии в стране нескольких новых штаммов, впервые обнаруженных в Великобритании, Южной Африке и Бразилии.

«Хотя «вызывающие озабоченность варианты» и новый штамм с двойной мутацией были обнаружены в Индии, их нашли в недостаточном количестве, чтобы установить прямую связь или объяснить быстрый рост заражений в некоторых штатах», – говорится в заявлении ведомства.

Согласно правительственным данным, число смертей от COVID-19 в Индии за предыдущие 24 часа выросло до 275. Это максимальный показатель в этом году, а общее число смертей составляет 160 тыс., пишет индийский The Economic Times.

В среду Индия сообщила о 47 тыс. новых случаев заражения за предыдущие 24 часа, это самый высокий показатель в стране с начала ноября. В результате общее число инфицированных достигло 11,7 млн, количество заболевших остается выше только в США и Бразилии.

По этой причине федеральное правительство Индии объявило, что расширяет свою общенациональную кампанию по вакцинации. Теперь она будет охватывать всех индийцев в возрасте старше 45 лет.

Николай Соколов

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