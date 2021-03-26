Из госреестра исключены две фармсубстанции китайского производства

Минздрав России принял решение об исключении пяти препаратов и двух фармацевтических субстанций китайского производства из государственного реестра лекарственных средств.

— «Людиомил» (мапротилин) производства ООО «Новартис Фарма», таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 10 и 25 мг;

— «Веро-ондансетрон» (ондансетрон) производства АО «ВЕРОФАРМ», таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 4 и 8 мг;

— «Амлодипин» (амлодипин) производства «Березовского фармацевтического завода», таблетки, 5 и 10 мг;

— «Винорелбин-Тева» (винорелбин) производства Teva, концентрат для изготовления инфузий, 10 мг/мл;

— «Ибупрофен-Акрихин» (ибупрофен), суппозитории ректальные для детей, 60 мг. Производство ООО «АПИПОЛ-ФАРМА»;

— «Таксолимус» (таксолимус), фармсубстанция производства «Чжэцзян Хайсан Фармасьютикал»;

— «Биклотамид» (биклотамид), фармсубстанция, производства «Чжэцзян Хайсан Фармасьютикал».

Согласно данным на 23 марта, в реестре находятся пять субстанций с МНН такролимус и девять субстанций с МНН бикалутамид, четыре из них выпускаются российскими предприятиями.

Такролимус применяется для изготовления иммунодепрессантов. Такие препараты используются для предупреждения и лечения отторжения аллотрансплантата печени, почки у взрослых пациентов, лечения атопического дерматита (средней степени тяжести и тяжелых форм) в случае недостаточного ответа пациентов на традиционные методы лечения или наличия противопоказаний к таковым. Бикалутамид — это антиандрогенный препарат с противоопухолевой активностью. Препараты с бикалутамидом применяют при раке предстательной железы.

gxpnews