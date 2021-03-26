Российские и китайские ученые объединились для создания препаратов на основе «Триазавирина»

Китайские специалисты присоединились к уральским ученым для создания новых препаратов от коронавируса на основе российского противовирусного препарата «Триазавирин», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Уральского федерального университета. Ученые получили грант от научных фондов России и Китая на совместную работу.

«Российский фонд фундаментальных исследований и Государственный фонд естественных наук Китая поддержат создание препаратов от коронавируса на основе «Триазавирина». Группа ученых под руководством профессора кафедры органической и биомолекулярной химии УрФУ, директора Института органического синтеза имени Постовского УрО РАН Валерия Чарушина и академиков Харбинского медицинского университета Баофенг Янга и Вэйджи Ду получили грант от фондов на создание средств, активных в отношении SARS-CoV-2 и других инфекций», — сказали в вузе.

Ранее директор Института органического синтеза имени Постовского Уральского отделения РАН, академик Валерий Чарушин сообщал, что новые химические соединения на базе российского противовирусного препарата «Триазавирин» с противовирусным и антибактериальным эффектом разработали ученые на Урале. Он также отметил, что работы ведутся в том числе на базе Уральского федерального университета.

Ранее Чарушин отмечал, что есть соединения, прошедшие первую фазу клинических испытаний и показавшие свою безвредность. По этому гранту ученые будут отбирать перспективных кандидатов в лекарственные средства среди азолоазинов и других малых молекул, включая препараты, одобренные FDA, а также новые соединения. Грантовая поддержка рассчитана на два года.

«Ключевые задачи — химический дизайн новых малых молекул, разработка оригинальных синтетических подходов, комплексное исследование структурных и физико-химических свойств синтезированных соединений. Кроме того, предполагается виртуальный скрининг и молекулярный. Будем проводить эксперименты in vitro и in vivo. Это позволит оценить безопасность и активность, изучить механизмы действия молекул», — приводит агентство слова Чарушина.

По информации агентства, вуз в рамках гранта оценит токсичность синтезированных веществ.

«Триазавирин» — российский противовирусный препарат прямого действия семейства азолоазинов. По заявлению разработчиков, он эффективен против 15 видов гриппа. Разработан учеными Уральского федерального университета, Института органического синтеза имени Постовского УрО РАН и Научно-исследовательского института гриппа Минздрава России.

gxpnews