«Фармстандарт» поставит Спинразу на 2,6 млрд рублей фонду «Круг добра»

«Фармстандарт» Виктора Харитонина выиграл первые 11 аукционов на сумму 2,6 млрд рублей на поставку Спинразы (нусинерсена) подопечным фонда «Круг добра». Всего ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ объявило 29 аукционов на сумму 7,3 млрд рублей. «Фармстандарт» Виктора Харитонина выиграл первые 11 аукционов на сумму 2,6 млрд рублей на поставку Спинразы (нусинерсена) подопечным фонда «Круг добра». Всего ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ объявило 29 аукционов на сумму 7,3 млрд рублей.

ФКУ Минздрава РФ 15, 16 и 17 марта объявило аукционы на плановую закупку Спинразы – первого в мире препарата для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА). В России нусинерсен c 2020 года включен в перечень ЖНВЛП.

Согласно результатам аукционов, фармкомпания Виктора Харитонина единственная подала заявку на участие в торгах. «Фармстандарт» выиграл все аукционы, объявленные 15 марта. Компания поставит 534 флакона Спинразы (предельная стоимость за упаковку составляет 4,9 млн рублей) в медорганизации Пензенской, Омской, Ростовской, Кировской и других областей, всего препарат будет поставлен в 100 различных учреждений.

Ранее главным поставщиком препарата был «Биотэк» Бориса Шпигеля. В феврале компания в экстренном порядке поставила фонду «Круг добра» нусинерсен почти на 129 млн рублей.

Препарат был доставлен в четыре медучреждения – ГБУЗ Архангельской области «Детская клиническая больница им. П.Г. Выжлецова», ГБУЗ «Детская краевая клиническая больница» Министерства здравоохранения Краснодарского края, Республиканскую детскую клиническую больницу Республики Коми и ГБУЗ Москвы «Морозовская детская городская клиническая больница».

Помимо нусинерсена, экспертным советом фонда для лечения СМА утверждены Эврисди (рисдиплам) от Roche и Золгенсма (онасемноген абепарвовек) от Novartis.

Рисдиплам был зарегистрирован в России в ноябре 2020 года. Золгенсма является одним из самых дорогих лексредств, стоимость одной инъекции оценивается в $2,1–2,5 и не зарегистрирована в России, хотя документы на регистрацию препарата были поданы в июле 2020 года.