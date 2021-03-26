Тыва получит 352 млн рублей на закупку медизделий и погашение задолженности по госконтрактам

Правительство РФ распоряжением №718-р от 23 марта выделило Минздраву РФ 352,38 млн рулей из резервного фонда для предоставления межбюджетного трансферта Республике Тыве на «приобретение медицинских изделий в количестве не менее 290 единиц» для нужд медучреждений, подведомственных региональным властям. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 4 марта посетил республиканскую больницу и после беседы с медперсоналом пообещал направить средства на закупку оборудования и погашение задолженности медучреждения по госконтрактам.

«Более 352 млн рублей пойдет на погашение задолженности республиканской больницы за поставленное оборудование и приобретение нового для оснащения терапевтического корпуса», – говорится в сообщении Правительства РФ от 24 марта.

В распоряжении уточняется, что средства будут направлены на приобретение медизделий по госпрограмме «Развитие здравоохранения» «в целях укрепления материально-технической базы медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти Республики Тыва».

В начале марта 2021 года Михаил Мишустин посетил терапевтический корпус Республиканской больницы №1 в Кызыле. Руководитель сосудистого центра больницы рассказала, что начата работа «по открытию отделения реабилитации постковидных больных на 30 коек для полного или частичного восстановления нарушений и компенсации утраченных функций пораженного органа или системы организма». «Встает вопрос о 167 единицах медицинского оборудования – это 56 наименований на общую сумму 73 млн рублей», – пояснил он.

Мишустин спросил, выделялись ли ранее средства на это, получил отрицательный ответ и пообещал поддержать запрос. «Тем более что вы с такой любовью всё это сделали. И видно, что у людей глаза горят. Это нужно – то, что мы видим сегодня. Вы достаточно неплохо поработали для того, чтобы последствия пандемии были преодолены. Людям нужна реабилитация – это обязательно. Поэтому найдем эти средства», – отметил премьер.

Главврач больницы Вячеслав Ховалыг рассказал Михаилу Мишустину, что при введении терапевтического корпуса в эксплуатацию были заключены контракты на поставку медицинского оборудования – 551 единица на сумму 284 млн рублей.

«В 2019-2020 годах было оплачено 128,9 млн рублей. У нас еще остается задолженность перед поставщиками в размере 154,5 млн рублей. Оборудование полностью эксплуатируется. Во время ковида это тоже очень помогло. Убедительно просим вас решить вопрос о выделении дополнительно этих средств», – добавил главврач.

«Вячеслав Товарищтайович, тогда у меня вопрос. Когда контракт был заключен? Я скажу вам. Когда мы готовились к поездке сюда, мы смотрели все соответствующие материалы. В 2019 году на 551 единицу медицинского оборудования было выделено 284 млн рублей. И 154 млн два года вы не могли потратить. Средства-то были выделены. Когда возникают проблемы, многие думают, что федеральная власть не выделяет. Нет, выделяет. Я не хотел бы критиковать никого здесь, но если соответствующая процедура не работает, вот вы и сдаете эти средства второй год в казну. Конечно, мы выделим, я не для того это говорю, чтобы отказать», – заключил Мишустин.

В настоящее время в Кызыле также ведется строительство многофункционального медицинского центра. В сентябре 2020 года на первый этап возведения этого объекта Правительство РФ выделило 1,7 млрд рублей, в январе 2021 года – 1,9 млрд рублей на второй этап строительства. Строит медцентр Минобороны РФ.