Новый цех завода «Фармасинтез» в Иркутске может выпускать более 4 млрд таблеток в год

Производственные мощности цеха крупнотоннажного цеха завода компании «Фармасинтез» в Иркутске, открывшегося в январе, позволяют выпускать ежегодно более 4 млрд таблеток и 18 млн флаконов, из которых более 13 млн — это растворы, концентраты и эмульсии; 5 млн лиофилизатов для приготовления растворов для инфузий, сообщает компания. Журналисты региональных СМИ во главе с генеральным директором АО «Фармасинтез» Евгением Орачевским и заместителем управляющего Иркутским отделением ПАО Сбербанка Дмитрием Лясковским посетили предприятие и ознакомились с результатами расширения производства.

В цехе в форме лиофилизата выпускается лекарственный препарат для борьбы с новой коронавирусной инфекцией «Ремдеформ» (МНН ремдесивир). Он зарегистрирован компанией «Фармасинтез» в конце прошлого года. Препарат включен Минздравом России в схему лечения COVID-19. Первая промышленная партия лекарственного средства поступила в гражданский оборот в начале февраля. Иркутский завод «Фармасинтез» — единственный в России, где производится этот препарат.

«… В октябре прошлого года Сбер и «Фармасинтез» заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие фармацевтической отрасли в Российской Федерации в соответствии со стратегией развития «Фарма-2030». Соглашение предусматривает взаимодействие во многих сферах, включая совместные инвестиции, долговое и долевое финансирование, долгосрочное финансирование проектов «Фармасинтеза», цифровизацию и оптимизацию производства, а также внедрение новых технологий», — отметил в своем обращении к журналистам Евгений Орачевский.

Пресс-тур на производственную площадку АО «Фармасинтез» состоялся в рамках пресс-конференции председателя Байкальского банка Сбербанка Александра Абрамкина. Мероприятие было посвящено также «зеленому финансированию» банка, направленного на поддержку ответственного бизнеса.

«Сбер сегодня во всех векторах своей работы придерживается принципов ESG-стратегии, которая направлена на ответственное отношение к окружающей среде, в том числе и к здоровью населения. Вот почему нам важно поддерживать предприятия, создающие уникальные продукты — и для экологии регионов, и для защиты населения. Сотрудничество с «Фармасинтезом» полностью отвечает такой цели. И мы рады видеть, как успешно идет развитие производства у нашего партнера. Новый лекарственный препарат очень вовремя входит в линейку производства ʺФармасинтезʺ и, безусловно, внесет свой вклад в борьбу с инфекцией. Приятно, что и Сбер участвует в этом организационном процессе», — заявил Абрамкин.

gxpnews