«Р-Фарм» планирует начать выпуск вакцины «Спутник V» в Германии

Российская компания «Р-Фарм», выпускающая вакцину «Спутник V», планирует начать производство препарата в Германии летом 2021 года, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

По данным немецкого агентства, производство может быть развернуто в июне или июле на заводе в баварском городе Иллертиссен.

«Мы прикладываем все усилия, чтобы летом началось производство. У нас там уже имеются оборудование и кадры…Мы ожидаем решения Европейского агентства лекарственных средств (EMA), потому что оно будет правовой базой, на основе которой мы сможем запустить производство», — заявил в интервью DPA директор по экономике здравоохранения компании Александр Быков.

EMA 4 марта сообщило о начале процедуры последовательной экспертизы вакцины «Спутник V». Ожидается, что процесс завершится к середине мая, после чего разработчики смогут подать заявку на выдачу регистрационного удостоверения. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что группа экспертов EMA приедет в Россию 10 апреля для контроля испытаний российской вакцины.

gxpnews