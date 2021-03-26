Названы возможные даты эксперимента по маркировке антисептиков

Эксперимент по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств может пройти в РФ с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года, сообщает Минпромторг.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров провел заседание госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, в ходе которого представители бизнеса выступили за проведение эксперимента по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств.

«Был одобрен проект постановления правительства о проведении на территории Российской Федерации соответствующего эксперимента по маркировке антисептиков и дезинфицирующих средств с 15 мая 2021 года по 31 августа 2022 года. Конкретный срок введения обязательной маркировки будет определен правительством по результатам эксперимента», — говорится в сообщении ведомства.

В Роскачестве также поддержали проведение эксперимента.

«Исследование гигиенических средств с заявленным антимикробным действием, представленных на российском рынке, уже завершено. Результаты мы впервые огласим в начале апреля текущего года», — заявил на совещании глава Роскачества Максим Протасов.

gxpnews