Участники медико-технического кластера Московской области за 2019 год поставили медизделия на 17 млрд рублей

Предприятия медико-технического кластера Московской области (МТК МО) за 2019 год поставили медицинские изделия, расходные материалы и медицинское оборудование на общую сумму 17 млрд рублей, из которых более 7 млрд рублей пришлись на резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна». Предприятия медико-технического кластера Московской области (МТК МО) за 2019 год поставили медицинские изделия, расходные материалы и медицинское оборудование на общую сумму 17 млрд рублей, из которых более 7 млрд рублей пришлись на резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна».

Крупнейшими поставщиками стала компания «Элта», выпускающая глюкометры и тест-полоски для контроля уровня сахара в крови для пациентов с диабетом (в общей сложности произвела и поставила продукцию на 2,3 млрд рублей), а также партнерство «Р-Фарм» Алексея Репика и американской Varian Medical Systems «Фабрика радиотерапевтической техники», которая выпускает три модели линейных ускорителей и является дистрибьютором продукции Varian в России – объем поставок компании в 2019 году составил 1,7 млрд рублей.

На 500 млн рублей произвела продукцию компания АО «Диакон-ДС», выпускающая наборы реагентов для клинико-диагностических лабораторий в подмосковном Пущино. Компания «Эйлитон», специализирующаяся на производстве вакуумных пробирок для взятия венозной крови, анализаторов мочи, а также наборов реагентов для биохимических и гематологических анализаторов, поставила в лаборатории страны медизделия на 413 млн рублей.

В МТК МО входят 37 компаний-разработчиков и производителей медицинских изделий, в том числе тест-полосок для глюкометров «Аркрей», медизделий из ПВХ «Виробан», нетканых материалов «Гекса», вакуумных пробирок «Гранат-Биотех», изделий для гемодиализа и других методов гемокоррекции «Фрерус», медицинских шприцев «Паскаль Медикал», инновационных перевязочных средств и материалов «Эверс» и других компаний, располагающихся в ОЭЗ «Дубна», а также один университет и один исследовательский центр.

В феврале 2019 года МТК МО и Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского заключили соглашение о взаимном сотрудничестве в области разработки медицинских изделий. Согласно условиям меморандума, МОНИКИ будет давать рекомендации предприятиям кластера по разработке новых медицинских изделий, проводить их клинические испытания и апробацию.