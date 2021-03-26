Pfizer планирует создать новые мРНК-вакцины против различных вирусов

Фармкомпания Pfizer нацелена на расширение своего бизнеса по производству вакцин и планирует разработать препараты от различных вирусов с использованием технологии матричной РНК (мРНК), на которой построена вакцина от COVID-19, пишет The Wall Street Journal.

По словам главного исполнительного директора Pfizer Альберта Бурлы, специалисты компании за 2020 год приобрели опыт работы, равносильный десятилетнему, и готовы исследовать мРНК-технологию без участия немецкого партнера BioNTech, контракт с которым заканчивается в июле этого года.

«Эта технология показала огромное влияние и огромный потенциал», — сказал Бурла. Он отказался сообщить, против каких вирусов Pfizer намерена разработать препараты. Представитель компании выразил надежду, что мРНК-технологии также могут быть эффективными в тех областях, где существующие вакцины имеют неприятные побочные эффекты или обеспечивают недостаточную защиту.

В планах Pfizer увеличить финансирование исследований и разработок в области мРНК-технологии, расширив штат на более чем 50 сотрудников.

В портфеле компании уже есть одна из самых продаваемых в мире вакцин, помимо противоковидной, – это вакцина от пневмококка под названием «Превнар 13». Ее объем продаж в 2020 году составил почти $6 млрд.

gxpnews