Шпигель связал свое уголовное дело с переделом на фармрынке

Глава «Биотэка» Борис Шпигель не признает вину, а уголовное дело связывает с переделом фармацевтического рынка. Об этом он заявил членам ОНК, которые его посетили в ИВС.

Глава группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, отказался признавать вину. По его словам, уголовное дело, возбужденное против него, является заказным и связано с переделом фармацевтического рынка. Об этом сообщил RT член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Борис Клин, посетивший изолятор с проверкой.

«Никаких взяток Белозерцеву я не давал, в этом просто не было надобности. Это дело – заказное, сейчас фармацевтический рынок переделывают», – заявил бизнесмен членам ОНК. Адвокат обвиняемого также объяснила, что деньги, которые глава «Биотэка» передал экс-главе Пензенской области, должны были пойти на строительство психоневрологического санатория. Обвинения насчет передачи автомобиля также несостоятельны, утверждает его адвокат.

По словам Клина, Борис Шпигель еще не был доставлен в СИЗО «Матросская тишина», а находится в изоляторе временного содержания на Петровке, 38. Туда вечером 23 марта ему снова была вызвана скорая помощь. Информация о его госпитализации не соответствует действительности, сообщают в Общественной наблюдательной комиссии.

«Борис Шпигель после задержания находился в ИВС, куда ему дважды вызывали скорую помощь, а 22 марта во время заседания суда по избранию меры пресечения он был госпитализирован в больницу № 36. Вчера Шпигель был выписан, согласно выписному эпикризу – под наблюдение кардиолога и онколога. Но сегодня члены ОНК обнаружили его в ИВС, где соответствующих специалистов нет», – сказал Клин.

По его словам, Шпигель вновь пожаловался общественникам на плохое самочувствие.

«По заключению врачей, у меня есть хронические заболевания, включенные в утвержденный правительством перечень болезней, препятствующих содержанию под стражей, документы были представлены суду, но не были им приняты во внимание», – привел Клин слова Шпигеля. Вчера Басманный суд Москвы принял решение арестовать Шпигеля на два месяца, несмотря на состояние его здоровья.

22 марта по решению суда были арестованы до 20 мая губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, Евгения Шпигель, жена главы «Биотэка» Бориса Шпигеля, замглавы представительства Пензенской области в Москве Федор Федотов и водитель представительства Геннадий Марков, а также директор компании «Фармация» Антон Колосков.

Фото: «Биотэк»



Елена Сидорова

Ринат Васбеев

pharmvestnik