Защита Шпигеля объяснила предполагаемую взятку вкладом в строительство санатория

Деньги, которые глава «Биотэка» Борис Шпигель якобы передал главе Пензенской области, должны были пойти на строительство психоневрологического санатория, а обвинения насчет передачи автомобиля несостоятельны, утверждает его адвокат. Состояние здоровья своего подзащитного она назвала «крайне тяжелым».

Глава фармацевтической группы «Биотэк» Борис Шпигель не признал вину в даче взятки (ст.291 УК РФ) губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом пишет РБК со ссылкой на адвоката Викторию Бурковскую, которая защищает бизнесмена. 23 марта Басманный суд Москвы принял решение арестовать Бориса Шпигеля на два месяца.

Следствие считает, что за оказываемую помощь и покровительство деятельности ОАО «Фармация» в 2020 году Шпигель передал губернатору Ивану Белозерцеву в качестве незаконного вознаграждения автомобиль Mercedes-Benz V250D. Осенью 2020 года по случаю избрания на новый срок губернатором Белозерцева Шпигель купил для него часы Breguet за 5,75 млн руб., которые передал через посредников. В конце августа 2020 года бизнесмен передал Белозерцеву в качестве взятки 20 млн руб.

«По эпизоду передачи 20 млн руб. позиция нашего доверителя в том, что эти денежные средства, безусловно, не являлись взяткой, а были направлены на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области, для лечения и восстановления пациентов, перенесших инсульт и другие неврологические заболевания. Также абсолютно несостоятельны обвинения насчет передачи автомобиля: на тот момент, как убедительно показала защита, автомобиль уже не находился ни в лизинге у компании «Биотэк», ни тем более в лизинге у Бориса Исааковича и его супруги, поэтому распоряжаться этим автомобилем, давать какие-то указания насчет него Борис Исаакович и другие члены его семьи не могли», — заявила Бурковская.

По ее словам, из-за инвалидности Шпигель не может самостоятельно дышать, принимает в день более 30 препаратов. Заседание суда, состоявшееся накануне, пришлось перенести со второго этажа на первый, поскольку ее клиент не мог самостоятельно подняться по лестнице. Она добавила, что во время заседания Шпигель с трудом дышал и говорил, однако пожелал высказать свое мнение об инкриминируемых ему эпизодах, несмотря на состояние здоровья.

Белозерцев, арестованный по подозрению в получении взяток, мог использовать свои полномочия для того, чтобы группа компаний «Биотэк» получила восемь госконтрактов на сумму более 550 млн руб., сообщили источники «Интерфакса».

Президент Владимир Путин 23 марта подписал указ об отрешении Ивана Белозерцева от должности губернатора Пензенской области в связи с утратой доверия.

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

Елена Сидорова

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