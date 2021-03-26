Pfizer начала испытания экспериментального перорального препарата от COVID-19

Pfizer сообщила, что начала клинические испытания экспериментального перорального препарата против COVID-19. Лекарственное средство представляет собой ингибитор протеазы, Pfizer также разрабатывает внутривенный препарат на основе того же принципа.

Pfizer начала клинические испытания экспериментального перорального препарата против коронавируса, сообщает CNBC. Фаза I исследований началась в США. Препарат является ингибитором протеазы, то есть он ингибирует фермент, который необходим вирусу для репликации в клетках человека. Компания заявляет, что, согласно доклиническим исследованиям, этот препарат демонстрирует «мощную» противовирусную активность против SARS-CoV-2.

Поскольку препарат принимают внутрь, заразившиеся пациенты могут использовать его вне больниц. Исследователи надеются, что это лекарственное средство сможет предотвращать прогрессирование болезни и убережет людей от попадания в больницы, пишет CNBC.

«Борьба с пандемией COVID-19 требует как профилактики с помощью вакцины, так и целевого лечения тех, кто заразился вирусом…Учитывая способ мутации SARS-CoV-2 и продолжающееся глобальное влияние COVID-19, представляется вероятным, что решающее значение будет иметь доступ [населения]к терапевтическому лечению как сейчас, так и после пандемии», – заявил главный научный сотрудник Pfizer Микаэль Долстен.

Pfizer также работает над внутривенным ингибитором протеазы, известным как PF-07304814. Этот препарат в настоящее время проходит фазу Ib клинических испытаний на пациентах, госпитализированных с COVID-19.

Вчера «ФВ» сообщал, что Pfizer планирует создавать новые вакцины от различных вирусов на основе технологии мРНК. По словам исполнительного директора компании Альберта Бурла, ученые и инженеры Pfizer за 2020 год приобрели огромный опыт работы и готовы исследовать мРНК-технологию без участия немецкого партнера BioNTech.

Николай Соколов

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