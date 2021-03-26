Московский эндокринный завод ввез три тысячи упаковок клобазама

Московский эндокринный завод закупил и ввез незарегистрированный в России препарат «Урбанил» (МНН клобазам), применяемый для лечения эпилепсии у взрослых и детей старше шести лет.

В рамках контракта, подписанного Московским эндокринным заводом (МЭЗ) с производителем – АО «Санофи Винтроп Индустри» (Франция), в Россию ввезены незарегистрированные препараты:

«Урбанил» (МНН клобазам) 5 мг капсулы № 30 – 500 упаковок;

«Урбанил» (МНН клобазам) 10 мг таблетки № 2х15 – 2500 упаковок.

Как сообщается на сайте МЭЗ, препараты предназначены для лечения эпилепсии у взрослых и детей старше шести лет. Лекарство отгрузят в уполномоченные организации 38 субъектов России, определенных Минздравом.

В феврале 2020 года правительство направило из своего резервного фонда 22 млн руб. на возмещение затрат МЭЗ на закупку, ввоз и доставку ряда незарегистрированных в РФ психотропных лекарств, в том числе клобазама.

Препараты с МНН клобазам крайне востребованы для оказания медицинской помощи детям, страдающим судорожным синдромом различной этиологии. Их доступность оказалась ограничена из-за отсутствия госрегистрации. В августе 2020 года был зарегистрирован на территории России препарат «Фризиум» (МНН клобазам). МЭЗ со II квартала 2021 года будет ввозить его в качестве официального дистрибьютора.

Фото: endopharm.ru

Елена Сидорова

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