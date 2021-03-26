Индия приостановила экспорт вакцин AstraZeneca

Индия временно перекрыла экспорт вакцин от COVID-19, которые были произведены Индийским институтом сыворотки (SII). Вывоз препаратов не будет возобновлен до стабилизации внутренней эпидемиологической ситуации.

Индия временно приостановила экспорт разработанных компанией AstraZeneca вакцин от коронавируса AZD1222, произведенных Индийским институтом сыворотки (SII), чтобы удовлетворить внутренний спрос на прививки на фоне роста числа заражений. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, принимавших непосредственное участие в этом вопросе.

Принятая мера также коснулась поставок препарата в глобальный фонд COVAX, нацеленного на совместное использование вакцин и обеспечение ими стран с низким уровнем дохода.

Как сообщил Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), являющийся одним из партнеров COVAX, неразвитые государства, скорее всего, столкнутся с задержками поставок. На данный момент ведутся переговоры с SII об их скорейшем возобновлении. К настоящему времени COVAX получил от SII 17,7 млн из всех 60,5 млн доз вакцин, отправленных Индией. COVAX заключила соглашение о приобретении 1,1 млрд доз препаратов AstraZeneca и Novavax, производством которых занимаются в Индии.

«Никакого экспорта осуществляться не будет вообще до тех пор, пока эпидемиологическая ситуация в Индии не стабилизируется. Правительство не пойдет на такой риск в ситуации, когда столь большое число людей в Индии нуждается в вакцинации», – подчеркнул один из источников Reuters.

SII уже перекрыла поставки препарата AstraZeneca в Бразилию, Великобританию, Марокко и Саудовскую Аравию. Британские власти поддерживают связь с Индией для получения второй партии из пяти млн доз, договор о поставке которых был заключен с SII. AstraZeneca отметила, что компенсирует для COVAX недостающее количество вакцин в апреле и мае.

На данный момент в Индии зарегистрировано 11,7 млн случаев, что ставит ее на третье место по числу заболевших после США и Бразилии.

С 1 апреля право на вакцину получили все индийцы старше 45 лет. Всего было сделано 52 млн прививок от COVID-19, из которых 47 млн – с применением вакцины AstraZeneca.

Владимир Заболотских

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