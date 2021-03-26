AbbVie обвинила исландскую компанию в краже коммерческой тайны о самом продаваемом препарате

Американская AbbVie подала исковое заявление на исландскую компанию Alvotech, обвинив ее в присвоении коммерческой тайны, связанной с препаратом «Хумира». AbbVie предполагает, что Alvotech наняла руководителя производственной группы «Хумиры» для получения конфиденциальных данных о препарате.

Компания AbbVie подала в суд на исландскую компанию Alvotech, пишет издание BioSpace. Американский производитель обвиняет Alvotech в предполагаемом присвоении коммерческой тайны, касающейся препарата от ревматоидного артрита «Хумира».

AbbVie утверждает, что Alvotech планировала получить доступ к конфиденциальной информации о «Хумире», наняв Ронгзан Хо, который руководил производственной группой препарата в AbbVie. Он имел доступ к секретным данным, в частности, о процессе создания препарата.

Хо якобы переслал эту информацию по личной электронной почте и впоследствии покинул AbbVie, чтобы работать в Alvotech. В то же время Хо сказал, что удалил со своих устройств все материалы, относящиеся к AbbVie и производственным процессам компании.

«Новый сотрудник Alvotech незаконно доставил конфиденциальные коммерческие секретные материалы AbbVie в Alvotech для использования в своей работе на новом месте», — говорится в исковом заявлении. Также AbbVie утверждает, что эти данные могли бы использоваться для создания аналогичного «Хумире» препарата.

«Хумира» – одно из самых продаваемых лекарственных средств за последние годы. В 2019 году оно принесло AbbVie почти 20 млрд долл., заработав больше денег, чем любой другой препарат в мире. В первой половине 2020 года препарат сохранил лидирующие позиции по продажам и принес AbbVie 9,54 млрд долл.

Недавно AbbVie урегулировала многолетний юридический спор по интеллектуальной собственности с Evolus по поводу Jeuveau, конкурента «Ботокса» от AbbVie. Мировое соглашение прекращает все юридические претензии, предъявленные компаниями друг к другу, и прекращает иск в Калифорнии, поданный против Evolus.

Николай Соколов

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