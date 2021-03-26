Надежда Дараган стала исполнительным директором Национальной ассоциации «АПФ»

Собрание членов Национальной ассоциации «АПФ» выбрало исполнительного директора организации. Им стала заслуженный работник здравоохранения России Надежда Дараган.
Исполнительным директором Национальной ассоциации производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» стала госсоветник 1 класса, заслуженный работник здравоохранения России Надежда Дараган. С 2009 года она была председателем координационного совета ассоциации.
Национальная ассоциация «АПФ» создана в 2001 году по инициативе отраслевых предприятий. Ее задача — консолидация усилий по представлению интересов производителей медпродукции в государственных, контрольных и надзорных органах.
«АПФ» объединяет 32 российских предприятия, цель которых — выпуск качественных и доступных лекарств и медизделий для системы здравоохранения и населения России. В состав ассоциации входят такие компании, как «Эвалар», «Микроген», «Вифитех», «Иммуно-Гем», «Мосфарма».
Фото: Игорь Чунусов
Григорий Дубов
pharmvestnik