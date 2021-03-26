Расширять штат планируют 11% фармацевтических компаний

О планах расширения штата в 2021 году сообщили в ходе опроса 11% фармацевтических компаний. Сокращать штат опрошенные Hays работодатели с фармрынка не планируют.

Рекрутинговая компания Hays выяснила планы на рекрутмент работодателей в фармацевтике и на рынке медицинского оборудования. Как показали результаты опроса, около 11% фармкомпаний намерены расширять штат в 2021 году из-за новых потребностей бизнеса. Планы игроков рынка медоборудования скромнее: только 7% планируют увеличивать численность персонала в этом году.

Почти четверть фармкомпаний сообщили о намерении ограничить рекрутинговую активность: 8% планируют заморозить все текущие проекты по найму персонала, 15% будут искать сотрудников только на замену ушедшим. При этом о планах сокращения штата в 2021 году никто из участников опроса в сфере фармацевтики и медоборудования не заявил.

В 2020 году активность работодателей на фармрынке труда была высокой. Больше половины опрошенных фармкомпаний (55%) увеличили штат. Из них 38% нарастили численность сотрудников более чем на 25%. В 11% компаний штат вырос на 11–25%, в 7% персонала стало больше на 1% – 10%.

На фоне роста темпов набора шел процесс сокращения персонала. В 2020 г. четверть опрошенных фармкомпаний урезали штат, при этом 14% сократили от 11 до 25% сотрудников. На рынке медтеха ситуация с увольнениями в минувшем году была более спокойной. Лишь 5% работодателей провели оптимизацию штата, уволив от 1 до 10% сотрудников.

Около 28% опрошенных фармкомпаний заявили о нехватке квалифицированных кадров. При этом 14% уточнили, что речь идет о дефиците редких специалистов, а также кандидатах на вакансии в новых функциях. Новые типы вакансий в компаниях появляются быстрее, чем кандидаты успевают наработать новую экспертизу или обучиться новым инструментам.

По наблюдениям рекрутеров, за последний год увеличился спрос на временных сотрудников. «Во время пандемии компаниям стало невыгодно держать большой штат сотрудников или нанимать новых, поскольку ситуация на рынке очень нестабильна. И проектные сотрудники становятся новым решением», — комментирует директор направления Hays Talent Solutions Олег Ткаченко.

Нестандартные подходы к рабочей деятельности и найму сотрудников становятся все более популярными. Компании готовы брать проектных менеджеров, которые помогут реализовать разовую бизнес-задачу. Кандидаты тоже готовы к временным проектам, когда идет речь о решении интересной задачи, отмечает эксперт Hays.

Исследование «Рынок труда и заработных плат в России 2021» подготовлено Hays на основе опроса 545 работодателей и 4385 профессионалов российского рынка.

Наталья Маскина

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