Песков отказался комментировать слова Шпигеля о переделе фармрынка

Дмитрий Песков не стал комментировать слова главы «Биотэка» Бориса Шпигеля, арестованного по обвинению в даче взятки, о том, что его дело связано с переделом сфер влияния на фармрынке.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков знаком с заявлением главы «Биотэка» Бориса Шпигеля о том, что его дело связано с переделом сфер влияния на фармрынке, но комментировать слова предпринимателя не стал, пишет ТАСС. Шпигель заявил об этом в интервью газете «Коммерсантъ».

«Мы видели [эти заявления], но вместе с тем мы никак не можем комментировать, это не наша функция. Мы этим не занимаемся. В случае, если какие-то незаконные действия имели место в отношении предпринимателя, любой предприниматель может и должен обращаться к правоохранительным органам, — заявил Песков журналистам. — Неизвестно, были ли такие обращения в правоохранительные органы, поэтому я не могу ничего комментировать».

Отвечая на вопрос о ситуации с состоянием здоровья Шпигеля, он сказал: «В данном случае есть решение суда о задержании. Действительно, мы знакомились с сообщениями о том, что у Шпигеля очень плохое состояние здоровья. Наверняка, соответствующие медицинские службы СИЗО будут это учитывать».

Также стало известно, что администрация изолятора временного содержания на Петровке, 38, рассматривает вопрос об отправке Шпигеля в больницу СИЗО «Матросская Тишина».

23 марта Басманный суд Москвы принял решение арестовать на два месяца главу «Биотэка», несмотря на состояние здоровья.

Его задержали в ночь на 21 марта в аэропорту Москвы по прилету из Израиля, где он проходил лечение. Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель, а также директора компании «Фармация» Антона Колоскова в даче взяток губернатору в виде дорогих часов, автомобиля и крупных сумм денег за покровительство при распределении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных медучреждений на поставку и хранение лекарств и медизделий, а также о контроле их качества. Обвиняемые не признают вины.

Фото: kremlin.ru

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