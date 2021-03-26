ЦВ «Протек» примет участие в пилотном проекте Сбера по использованию резервных аккредитивов

Сбер и Центр внедрения «Протек» (входит в ГК «Протек»), один из лидеров рынка фармдистрибуции в России, запускают пилотный проект по использованию резервных аккредитивов в расчетах с контрагентами для обеспечения их платежных обязательств.

Сбер предоставляет клиентам ЦВ «Протек» возможность открывать аккредитивы онлайн в системе дистанционного банковского обслуживания СберБизнес. Полный цикл выпуска такого аккредитива занимает менее часа. Специалисты ЦВ «Протек» в личном кабинете компании в системе СберБизнес в режиме реального времени видят все операции по аккредитивам.

«В дистрибьюторском сегменте фармацевтического рынка всегда была актуальна проблема дебиторской задолженности, — отметил директор по продажам ЦВ «Протек» Денис Красильников. — В нашем случае резервный аккредитив — инструмент, закрепляющий обязательство банка компенсировать дистрибьютору долг аптеки или аптечной сети в случае неисполнения ими условий контракта. Отсутствие рисков невозврата дебиторской задолженности в свою очередь позволяет ЦВ «Протек» сформировать лучшее ценовое предложение для таких клиентов, а значит, повысить эффективность продаж по всей товаропроводящей цепочке. Кроме того, наша компания высоко оценила возможность в режиме реального времени вести мониторинг операций по аккредитивам».

«Выпуск аккредитивов в приложении СберБизнес позволяет компании «Протек» и ее клиентам обезопасить расчеты, — рассказал директор Управления торгового финансирования Сбербанка Евгений Кравченко. — В последнее время предприниматели уделяют особое внимание оптимизации расходов и снижению рисков, а хорошим подспорьем в этом выступают резервные аккредитивы с простой процедурой выпуска и возмещения. Чтобы выставить аккредитив в пользу «Протека», контрагентам достаточно заполнить электронные формы и подписать их в приложении».

Материал партнера: ГК «Протек»

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