Вакцина против ВИЧ не показала эффекта для профилактики заболевания

В ходе испытаний 2704 участника получали вакцину ALVAC–gp120, а остальные 2700 – плацебо. Процесс вакцинации состоял из двух инъекций на нулевой и первый месяц, далее следовали бустерные дозы на 3, 6, 12 и 18 месяц. Как уточняется в публикации, средний возраст участников составлял 24 года, а 70% были женщинами.

В начале 2020 года промежуточный анализ испытания показал, что результаты соответствуют критериям неэффективности. С этого момента вакцинация была остановлена, но за участниками продолжалось наблюдение.

Эффективность препарата оценивалась после 24 месяцев исследования. В этот период инфекцию ВИЧ-1 диагностировали у 138 участников из группы вакцинации и 133 человек группы плацебо. Частота нежелательных явлений была сходной в двух группах, хотя получившие вакцину чаще сообщали о реактогенности.

Таким образом, несмотря на продемонстрированную ранее иммуногенность, режим вакцинации оказался неэффективным для профилактики ВИЧ в данной популяции, пишут авторы. В более ранних испытаниях вакцина показала иммуногенность, вызывала как клеточный, так и гуморальный иммунный ответ.

Анастасия Теслина

pharmvestnik