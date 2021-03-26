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Вакцина против ВИЧ не показала эффекта для профилактики заболевания

Опубликованы результаты позднего этапа исследований, в которых испытывалась вакцина для профилактики ВИЧ-инфекции у жителей ЮАР. Частота заражений после вакцинации оказалась сходной с группой плацебо, в связи с чем испытания вакцины остановили преждевременно.

Ученые опубликовали данные поздней фазы клинических исследований вакцины против ВИЧ, которая ранее показала многообещающие результаты, сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на научный журнал The New England Journal of Medicine. По результатам новых исследований, препарат оказался неэффективен для профилактики заболевания среди 5404 здоровых добровольцев из ЮАР.

В ходе испытаний 2704 участника получали вакцину ALVAC–gp120, а остальные 2700 – плацебо. Процесс вакцинации состоял из двух инъекций на нулевой и первый месяц, далее следовали бустерные дозы на 3, 6, 12 и 18 месяц. Как уточняется в публикации, средний возраст участников составлял 24 года, а 70% были женщинами.

В начале 2020 года промежуточный анализ испытания показал, что результаты соответствуют критериям неэффективности. С этого момента вакцинация была остановлена, но за участниками продолжалось наблюдение.

Эффективность препарата оценивалась после 24 месяцев исследования. В этот период инфекцию ВИЧ-1 диагностировали у 138 участников из группы вакцинации и 133 человек группы плацебо. Частота нежелательных явлений была сходной в двух группах, хотя получившие вакцину чаще сообщали о реактогенности.

Таким образом, несмотря на продемонстрированную ранее иммуногенность, режим вакцинации оказался неэффективным для профилактики ВИЧ в данной популяции, пишут авторы. В более ранних испытаниях вакцина показала иммуногенность, вызывала как клеточный, так и гуморальный иммунный ответ.

Анастасия Теслина
pharmvestnik

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26 марта, 2021 | Просмотров: 55