Вакцина против ВИЧ не показала эффекта для профилактики заболевания

Опубликованы результаты позднего этапа исследований, в которых испытывалась вакцина для профилактики ВИЧ-инфекции у жителей ЮАР. Частота заражений после вакцинации оказалась сходной с группой плацебо, в связи с чем испытания вакцины остановили преждевременно.

Ученые опубликовали данные поздней фазы клинических исследований вакцины против ВИЧ, которая ранее показала многообещающие результаты, сообщает «Медицинский вестник» со ссылкой на научный журнал The New England Journal of Medicine. По результатам новых исследований, препарат оказался неэффективен для профилактики заболевания среди 5404 здоровых добровольцев из ЮАР.