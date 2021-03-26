Шпигель рассказал о поступавших намеках поделиться бизнесом

Глава «Биотэка» Борис Шпигель заявил, что некий оперативник намекал ему на необходимость поделиться бизнесом, иначе с ним будут «разговаривать в другом месте». Бизнесмен заявил, что отказался от «крыши» и после этого его задержали.

Глава ГК «Биотэк» Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что до ареста ему намекали на необходимость поделиться бизнесом, а заведенное на него уголовное дело – это «чистый заказ». «Я думаю, что никому не нравилось, что мой бизнес растет и выручка растет. И меня просто решили выкинуть с рынка», — сказал глава «Биотэка».

По словам Шпигеля, девять месяцев назад к нему домой пришел оперативник, которого попросил принять полковник ФСБ России, знакомый с бизнесменом.

«Этот сотрудник <…> мне предлагал «крышу» и говорил, что мне нужно отдать контрольный пакет моего бизнеса. Ведь вы знаете, весь фармацевтический бизнес сейчас находится под теми или иными силовиками, и только «Биотэк» был ни под кем. Я был свободен, и вот они решили просто забрать мой бизнес. Я отказался делиться бизнесом в том разговоре и отказался от «крыши», — сообщил Шпигель.

Бизнесмен добавил, что именно этот оперативник задержал его в московском аэропорту. Позднее сотрудник посетил Шпигеля в изоляторе и побеседовал с ним, при этом разговоре не присутствовали следователь и адвокат. «Он мне сказал: «Я же вам предлагал сотрудничество, а вы отказались…». Он мне говорит: «Дайте показания на губернатора, что вы давали ему взятки, и тогда вы пойдете домой». Но я снова отказался», — заявил Шпигель.

По словам Шпигеля, после того как его доставили в изолятор из суда, ему сразу вызвали скорую помощь из-за сильной боли в сердце и низкого давления. При этом он отказался от госпитализации с аргументацией: «любые перемещения даются мне с большим трудом». «Врачи сказали, что мне нужно проводить много медицинских процедур и анализов, потому что мое состояние очень тяжелое», — сказал Шпигель.

Он также рассказал, что действительно дарил экс-губернатору часы. Произошло это после того, как Белозерцев прислал ему на Новый год символический подарок в виде корзины с фруктами. В качестве ответного подарка Шпигель, по его словам, решил преподнести часы из своей коллекции. «Я коллекционирую часы, и у меня они были. Это не самые дорогие, не самые хорошие часы. Я их купил еще в 2001 году. Я с водителем отправил эти часы в подарок. Он потом мне позвонил и говорит, что это очень дорогие часы, он не может принять их и хочет их вернуть. Но я уехал в Израиль на лечение, и мы так и не встретились», – рассказал Шпигель.

О том, что подаренные часы хотел вернуть главе «Биотэка» после того, как узнал их стоимость, рассказывал ранее и экс-губернатор Белозерцев. Адвокаты бизнесмена объясняли и другие инкриминируемые ему взятки.

Шпигель подчеркивает, что он является главным фигурантом дела, а не Белозерцев. Бизнесмен считает, что таким образом пытаются разорить его компанию.

«Я сгнию тут, а они просто заберут мой бизнес. Они уже сейчас хотят меня разорить. В моей компании уже прошел обыск, была изъята вся документация. Они хотят разрушить мой бизнес или забрать его себе. Я не ожидал такого беспредела, я спокойно вернулся из Израиля. Я не думал, что у меня будут отбирать бизнес вот таким способом, пользуясь тем, что у меня очень плохое здоровье», — сказал Шпигель.

Суд до 20 мая арестовал фигурантов дела Белозерцева: самого бывшего губернатора, Бориса Шпигеля и его супругу Евгению Шпигель, замглавы представительства Пензенской области в Москве Федора Федотова и водителя представительства Геннадия Маркова, а также директора компании «Фармация» Антона Колоскова. Их обвиняют по ч.5 ст.291, ч.6 ст.290 и ст.291.1 УК России. По версии следствия, Белозерцев получил от Шпигеля взятки на 31 млн руб. за покровительство при распределении госконтрактов на поставку лекарств и медизделий для медучреждений Пензенской области. Шпигель отказался признавать свою вину.

Фото: пресс-служба Басманного суда

Григорий Дубов

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