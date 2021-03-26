«Фармстандарт» поставит для фонда «Круг добра» препарат для лечения СМА на 2,6 млрд рублей

Фонд помощи детям с редкими заболеваниями «Круг добра» получит от «Фармстандарта» препарат «Спинраза» для лечения спинальной мышечной атрофии. Компания выиграла тендеры на поставку лекарства на 2,6 млрд руб.

Компания «Фармстандарт» бизнесмена Виктора Харитонина получила 11 госконтрактов на 2,6 млрд руб. на поставку препарата «Спинраза» (МНН нусинерсен) для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом сообщает издание Znak.com. Закупки лекарства предназначены для фонда помощи детям с редкими и тяжелыми заболеваниями «Круг добра».

До 1 мая «Фармстандарт» должен поставить фонду 2670 доз «Спинразы», из них 1 тыс. получит Москва, 300 – Краснодарский край, 205 – Ставропольский край. Остальные дозы распределят между 17 регионами, включая Крым, Костромскую, Ивановскую, Воронежскую и Калужскую области.

По данным AlphaRM, в 2020 году на поставку «Спинразы» «Фармстандарт» заключил контрактов на сумму 1 млрд, а «Биотэк» – на 406,6 млн руб. Препарат закупался в основном на средства региональных бюджетов.

В середине марта глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщал, что в 2021 году больше чем 600 пациентов получат от «Круга добра» почти 1,5 тыс. флаконов с нусинерсеном. В прошлую среду Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил 18 аукционов на поставку нусинерсена.

Фонд «Круг добра» создан по инициативе Президента России Владимира Путина, он финансируется за счет повышенного налога на доходы для россиян, которые в год зарабатывают больше 5 млн руб. С 1 января такие граждане платят НДФЛ по ставке 15%. Правительство России планирует привлечь для фонда в 2021 году 60 млрд руб., в 2022–2023 годах — более 132,5 млрд руб.

Фото: pharmstd.ru

Григорий Дубов

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