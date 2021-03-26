Какими вакцинами от COVID-19 прививаются мировые лидеры

Президент России Владимир Путин сделал прививку от COVID-19 23 марта. Глава государства получил первую дозу одного из отечественных препаратов. Пресс-служба Кремля не стала афишировать, какую вакцину выбрал Путин, и не стала делать процесс вакцинации публичным. В других странах лидеры предпочитают прививаться на камеры, чтобы популяризировать вакцинацию.

В Европе прививку сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Политик получил первую дозу вакцины шведско-британской AstraZeneca 20 марта, сообщает портал Sky News. Он призвал граждан страны последовать его примеру и получить вакцину, которая какое-то время не использовалась в Европе из-за риска образования тромбов.

«Слушайте не только меня, слушайте всех ученых, слушайте то, что говорило EMA и что говорило MHRA. Действительный риск представляет COVID, а прививка – это отлично», — заявил он, комментируя заявления медицинских регуляторов по поводу безопасности препарата AstraZeneca.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила 19 марта, что тоже привилась вакциной AstraZeneca. Она сказала, что «хотела бы подождать свой очереди», но все равно выбрала бы препарат британской фирмы.

Президент Франции Эммануэль Макрон тоже заявлял от том, что может привиться AstraZeneca еще в конце февраля, до приостановки ее использования в Европе.

Американский президент Джозеф Байден получил вторую дозу вакцины Pfizer еще в январе, пишет AP News. На тот момент в США от COVID-19 скончались более 375 тыс. человек, и 78-летний президент призвал доставить людям вакцины «как можно скорее».

Препарат от Pfizer также выбрал для вакцинации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. На данный момент Израиль лидирует по темпам вакцинации среди всех стран мира, хотя бы одну прививку получило 57% населения.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди привился первой дозой вакцины Covaxin, разработанной индийской компанией Bharat Biotech, 1 марта, сообщает BBC. 70-летний политик стал одним из первых индийцев, получивших вакцину.

Индийской вакциной привился и украинский лидер Владимир Зеленский. В начале марта ему ввели первую дозу Covishield, вакцины, произведенной в Индии на заводе AstraZeneca. Его коллега из Белоруссии Александр Лукашенко решил не прививаться, обосновав это тем, что уже переболел. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев еще в январе заявил о том, что будет прививаться казахстанской вакциной, которая разрабатывается в стране.

Пока нет информации о том, будет ли чем-то прививаться председатель КНР Си Цзиньпин. Reuters писал в декабре прошлого года, что глава соседней Северной Кореи Ким Чен Ын получил из Китая экспериментальную вакцину от коронавируса и привился ею вместе с членами своей семьи. Издание ссылается на данные американских аналитиков и японской разведки, но они могут быть неточными. В то же время президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин привился вакциной от AstraZeneca 23 марта.

Николай Соколов

pharmvestnik