Pfizer начала КИ перорального препарата от COVID-19

Американская фармкомпания Pfizer объявила о старте в США I фазы клинических испытаний своего перорального препарата от COVID-19 PF-07321332, разработанного на основе ингибитора протеазы. Ингибиторы протеазы используются для лечения таких вирусных патогенов, как ВИЧ и гепатит С. Американская фармкомпания Pfizer объявила о старте в США I фазы клинических испытаний своего перорального препарата от COVID-19 PF-07321332, разработанного на основе ингибитора протеазы. Ингибиторы протеазы используются для лечения таких вирусных патогенов, как ВИЧ и гепатит С.

Разработчики считают, что существующие на сегодняшний день терапевтические средства, нацеленные на вирусные протеазы, потенциально могут оказаться эффективны при терапии COVID-19, так как доклинические исследования препарата продемонстрировали противовирусную активность по отношению к SARS-CoV2.

Первая фаза КИ препарата от Pfizer представляет собой рандомизированное плацебо-контролируемое исследование у здоровых взрослых. Оно нацелено на оценку безопасности, переносимости и фармакокинетики PF-07321332.

Структура лекарственного средства вместе с доклиническими данными будет представлена 6 апреля на заседании собрания Американского химического общества, посвященном COVID-19.

Помимо КИ перорального препарата, компания в настоящее время проводит фазу 1b КИ внутривенного препарата от COVID-19, в его основе лежит ингибитор протеазы PF-07304814. В КИ участвуют люди, госпитализированные с COVID-19.

В портфеле Pfizer имеется препарат от COVID-19 – это вакцина BNT162b2, разработанная совместно с немецкой фармкомпанией BioNTech, одобренная к применению EMA и FDA. Однако в компании считают, что из-за текущих проблем с поставками вакцин необходимо самостоятельно разработать новые препараты для терапии COVID-19.