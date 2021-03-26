МЭЗ ввез в Россию 3 тысячи упаковок противосудорожного препарата клобазам

Московский эндокринный завод (МЭЗ) осуществил ввоз Урбанила (клобазам) от Sanofi. В России клобазам от французского производителя зарегистрирован в августе 2020 года (под ТН Фризиум), но первые поставки препарата в Россию запланированы на второй квартал 2021 года. МЭЗ выступит официальным дистрибьютором Фризиума. Московский эндокринный завод (МЭЗ) осуществил ввоз Урбанила (клобазам) от Sanofi. В России клобазам от французского производителя зарегистрирован в августе 2020 года (под ТН Фризиум), но первые поставки препарата в Россию запланированы на второй квартал 2021 года. МЭЗ выступит официальным дистрибьютором Фризиума.

МЭЗ доставил в Россию 3 тысячи упаковок Урбанила в дозировке 5 и 10 мг. Клобазам включен в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен. Препарат является противосудорожным и используется для лечения эпилепсии у взрослых и детей (с 6 лет).

Долгое время в России клобазам зарегистрирован не был: регудостоверение на Фризиум истекло в 1997 году, и Sanofi не стала его продлевать. Однако матери больных эпилепсией детей по-прежнему в нем нуждались. Летом 2019 года таможенники задержали двух женщин, пытавшихся заказать Фризиум через интернет. Благодаря общественному резонансу уголовным делам по этим случаям не был дан ход.

Sanofi решила заново зарегистрировать Фризиум и в августе 2020 года получила новое регудостоверение. Процесс регистрации продлился год, хотя изначально Минздрав обещал, что процедура рассмотрения досье займет не более шести месяцев.

В январе 2020 года на ввоз незарегистрированных в РФ психотропных лекарств для детей Правительством РФ было выделено порядка 22 млн рублей, в 2019-м – 26,1 млн рублей.

В феврале 2020 года Минздрав утвердил перечень лекарств с содержанием наркотических и психотропных веществ, которые разрешается ввозить для лекобеспечения неизлечимо больных пациентов. Помимо клобазама, в список вошли диазепам, мидазолам и фенобарбитал в «детских» формах.