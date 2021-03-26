ФАС согласовала предельную цену на КовиВак

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену на вакцину против коронавирусной инфекции КовиВак, разработанную Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук (РАН), в размере 4 330 рублей. Вакцина включена в перечень ЖНВЛП. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала предельную отпускную цену на вакцину против коронавирусной инфекции КовиВак, разработанную Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова Российской академии наук (РАН), в размере 4 330 рублей. Вакцина включена в перечень ЖНВЛП.

Цена была зарегистрирована на суспензии для внутримышечного введения, которая содержится в 10 ампулах объемом 0,5 мл.

На площадке в Центре Чумакова 25 марта стартовало производство вакцины. Таким образом, третья российская вакцина вышла в гражданский оборот. В Минобрнауки РФ рассказали, что в ближайшие дни КовиВак появится в регионах. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала, что первые поставки вакцины КовиВак начнутся 28 марта. В центре отметили, что планируют производить до 10 млн доз вакцины в год.

Минздрав РФ выдал Центру Чумакова регудостоверение на вакцину против коронавирусной инфекции КовиВак 20 февраля 2021 года. КовиВак относится к цельновирионным инактивированным вакцинам, то есть использующим цельный вирус. Гендиректор центра Айдар Ишмухаметов отмечал, что ни одна из международных компаний, работающих над таким способом получения вакцин, пока не выпустила цельновирионные вакцины от COVID-19. Выпуском вакцины занимается Центр Чумакова.

Клинические испытания (КИ) вакцины проходили в 2020 году в Новосибирске, Санкт-Петербурге и Кирове, в них приняли участие 400 человек. Вакцина рекомендована к применению у людей в возрасте от 18 до 60 лет. При этом расширение показаний к применению станет возможным после проведения III фазы КИ, запланированной на март 2021 года.

В декабре 2020 года была установлена предельная отпускная цена на первую в мире зарегистрированную вакцину против коронавирусной инфекции Спутник V, разработанную в НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, на уровне 1 942 рублей. Согласно данным ГРЛС, 28 января 2021 года установили цену и на вторую вакцину – ЭпиВакКорона от «Вектора». Ее предельная стоимость составила 9 541 рубль.