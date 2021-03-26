Борис Шпигель: «Меня просто решили выкинуть с рынка»

Основатель компании «Биотэк» Борис Шпигель считает причиной уголовного преследования желание силовиков забрать долю в его бизнесе. Об этом он рассказал правозащитнику Марине Литвинович, посетившей его в изоляторе временного содержания. Шпигель рассказал о состоянии своего здоровья и о том, как подарил часы экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву.

В середине 2020 года, по словам основателя «Биотэка», к нему приходил «оперативник», предложивший «крышевать» бизнес группы и настаивавший на получении контрольного пакета в группе. Шпигель ему отказал, что и стало, по мнению предпринимателя, причиной его уголовного преследования: «То, что со мной происходит, – это чистый заказ. Мне намекали на то, чтобы я поделился бизнесом. Я думаю, что никому не нравилось, что мой бизнес растет и выручка растет. И меня просто решили выкинуть с рынка».

Он сообщил, что боится умереть в СИЗО: «Потому что это самый простой для них вариант: я сгнию тут, а они просто заберут мой бизнес».

Во время ожидания заседания Басманного суда по избранию меры пресечения 22 марта у Шпигеля ухудшилось самочувствие, его увозили на «скорой». Суд состоялся 23 марта и отправил Шпигеля в СИЗО до 20 мая. Бизнесмен настаивает, что это противоречит законодательству: «Мои заболевания подпадают под 3-е постановление правительства и препятствуют моему содержанию под стражей».

Шпигель указывает на трудности с дыханием, боли в сердце, низкое давление, одышку. Кроме того, у него обнаружили онкозаболевание. Должное наблюдение за здоровьем Шпигеля в СИЗО, по его мнению, обеспечить невозможно: «Вчера на суде я сказал: «Вы что, хотите получить второго Магнитского? Вы его получите!» Я просто здесь умру».

Шпигель признал, что подарил часы Ивану Белозерцеву в ответ на его «символический» подарок к Новому году – корзинку с фруктами: «Мне стало неудобно, что я его не поздравил, у меня ничего не было приготовлено, и я, честно говоря, взял часы из своей коллекции и послал ему». Бизнесмен настаивает, что это не новые часы и «не самые дорогие» из его коллекции.

Шпигель отрицает дачу взяток Белозерцеву: «Я в Пензенской области очень давно работаю, меня там все знают, и мой вес значительно выше, чем вес губернатора». Он настаивает, что ничего не заработал в регионе, где инициировал много социальных и медицинских программ.

По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года тогдашний губернатор Пензенской области Белозерцев получил от главы ГК «Биотэк» Бориса Шпигеля, а также его супруги и директора ОАО «Фармация» взятки через посредников в размере 31 млн рублей, в том числе автомобиль Mercedes V250D и часы Breguet. Автомобиль предназначался для трансфера губернатора во время его визитов в Москву.

В свою очередь власти региона якобы обеспечивали «Биотэку» «конкурентные преимущества» на тендерах по закупке лекарств и медизделий.

«По эпизоду передачи 20 млн рублей позиция нашего доверителя в том, что эти денежные средства, безусловно, не являлись взяткой, а были направлены на строительство психоневрологического санатория на территории Пензенской области для лечения и восстановления пациентов, перенесших инсульт и другие неврологические заболевания. Также абсолютно несостоятельны обвинения насчет передачи автомобиля: на тот момент, как убедительно показала защита, автомобиль уже не находился ни в лизинге у компании «Биотэк», ни тем более в лизинге у Бориса Исааковича и его супруги, поэтому распоряжаться этим автомобилем, давать какие-то указания насчет него Борис Исаакович и другие члены его семьи не могли», – утверждала в суде адвокат бизнесмена Виктория Бурковская.