Bristol Myers разработала новую эффективную комбинацию с «Опдиво» для лечения меланомы

Bristol Myers Suibb представила некоторые результаты II/III фазы исследования RELATIVITY-047, в ходе которого компания испытывала комбинацию «Опдиво» и экспериментального relatlimab для лечения меланомы. Пока полные результаты неизвестны, но терапия может быть более эффективна, чем существующие варианты.

Bristol Myers Squibb (BMS) представила некоторые результаты II/III фазы исследования RELATIVITY-047, в котором испытывался новый вариант терапии для лечения меланомы, пишет BioPharmaDive. В исследовании сравнивалась комбинации relatlimab, антител против белка LAG-3, и ингибитора контрольных точек «Опдиво» по сравнению с одним «Опдиво» у пациентов первой линии с метастатической или неоперабельной меланомой.

Bristol Myers не привела конкретных результатов, но заявила, что комбинированная терапия держала заболевание под контролем дольше, чем только «Опдиво». Relatlimab – новый препарат, который отключает белок иммунных клеток под названием LAG-3, не дающий им атаковать опухолевые клетки. Такая терапия сокращает резистентность, которая является значительной проблемой в области лечения рака и имеет большой потенциал, пишет Fiercepharma.

«Ингибиторы иммунных контрольных точек [такие, как «Опдиво»] по отдельности или в комбинациях изменили лечение и улучшили выживаемость пациентов с метастатической или неоперабельной меланомой. Тем не менее остается значительное число пациентов, которым может помочь новая комбинированная терапия, использующая дополнительные пути для улучшения противоопухолевой активности», – поясняет старший вице-президент и руководитель отдела развития онкологии в компании BMS, доктор медицинских наук Джонатан Ченг.

Подобные методы разрабатывают такие компании, как Regeneron и MSD (в США и Канаде – Merck & Co). Но пока они не продвинулись в изучении так далеко, как BMS, добавляет BioPharmaDive.

Николай Соколов

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