Компания Boehringer Ingelheim продемонстрировала положительную динамику бизнеса в 2020 году

Годовой отчет по итогам 2020 года представила компания Boehringer Ingelheim. Компания объявила о том, что продолжает выполнять свои обязательства в области исследований и разработок терапевтических решений против вируса SARS-CoV-2. Общие инвестиции в исследования и разработки в прошлом году увеличились на 7%, до 3,7 млрд евро (18,9% от чистого объема продаж). По итогам 2021 года фармпроизводитель ожидает небольшой рост чистой выручки в связи с пандемией COVID-19.

Развитие компании в условиях пандемии COVID-19

В 2020 году компания значительно увеличила инвестиции в исследования и разработку инновационных препаратов и терапии заболеваний, для которых на данный момент не существует удовлетворительных методов лечения. В частности, были расширены исследования в области терапии COVID-19.

Инвестиции компании в исследования и разработки составили 3,7 млрд евро, что на 7% больше, чем в предыдущем году. Это самые высокие годовые инвестиции в R&D за 136-летнюю историю исследовательской деятельности биофармацевтической компании.

«Мы начали наши исследования в области разработки решений для лечения COVID-19 в начале первого квартала 2020 года, осознавая острую необходимость в таких препаратах, – подчеркнул председатель Совета директоров Хубертус фон Баумбах. – Эта работа ведется совместно с многими партнерами по всему миру. Наши сотрудники внесли значительный вклад в борьбу с COVID-19, обеспечивали непрерывный доступ к нашим препаратам для пациентов и животных, а также предоставляли необходимую поддержку специалистам здравоохранения. И те результаты, которых мы достигли в 2020 году, стали плодом их совместных усилий».

Опираясь на свой опыт в различных терапевтических областях, в частности, в сфере респираторных заболеваний и вирусологии, Boehringer Ingelheim участвует в нескольких проектах, направленных на поиск решений для лечения COVID-19. В декабре 2020 года совместно с клиникой Кельнского университета, Марбургским университетом и Немецким центром исследований инфекций компания объявила о начале клинического исследования фазы I / IIa первого вируснейтрализующего антитела BI 767551 для ингаляционного применения, которое рассматривается в качестве потенциально нового терапевтического и профилактического средства для блокирования вируса в очаге инфекции. Другие инициативы по COVID-19 включают исследование и разработку антител против SARS-CoV-2, которые можно комбинировать с BI 76551, малых молекул для подавления его репликации, а также разработку терапевтических средств для предотвращения микрокоагуляции (образования тромбов).

«2020-й стал еще одним успешным годом для Boehringer Ingelheim, несмотря на глобальные последствия пандемии COVID-19, – отмечают в компании. – Все бизнес-подразделения продемонстрировали рост в области как чистой выручки, так и операционной прибыли». Чистый объем продаж компании составил 19,57 млрд евро, что на 3% больше, чем в предыдущем году. Существенное влияние оказали сдерживающие валютные факторы; с учетом разницы курса валют чистый объем продаж вырос на 5,6% в годовом исчислении.

Акцент на прибыльном росте и защите ликвидности

Операционная прибыль группы выросла до 4,62 млрд евро (в 2019 году – 3,78 млрд евро). По состоянию на конец 2020 года, коэффициент собственного капитала составлял 47% (2019 год – 44%).

«Мы очень довольны полученными результатами, учитывая сложные условия 2020 года, – заявил член Совета директоров, отвечающий за финансы, Михаэль Шмельмер. – Мы достигли наших амбициозных целей как с точки зрения вклада в благополучие людей, домашних и сельскохозяйственных животных, так и с точки зрения эффективности бизнеса. Это позволяет нам еще больше инвестировать в исследования и разработки, а также в определенные нами долгосрочные перспективные цели, в первую очередь в области онкологии, а также цифровых технологий и технологий обработки данных».

Инвестиции в основной капитал

В 2020 году компания инвестировала 1,05 млрд евро (2019 г. – 1,07 млрд евро) в основной капитал, включая крупномасштабное производство биофармацевтических препаратов (LSCC) в Вене, Австрия, и новый центр разработки биофармацевтических препаратов (BDC) в г. Биберах, Германия. Расходы на основные материальные активы несколько снизились по сравнению с рекордным показателем 2019 года из-за частичной задержки строительных работ вследствие COVID-19, пояснили в компании.

Пополнение портфеля препаратов за счет слияний и поглощений

В минувшем году компания Boehringer Ingelheim совершила несколько приобретений для селективного расширения своего портфеля. В июле компания объявила о приобретении бельгийской ветеринарной биотехнологической компании Global Stem Cell Technology (GST). GST была приобретена для разработки и производства новейших продуктов на основе стволовых клеток для лошадей и домашних животных.

В сентябре была приобретена доля в китайской компании New Ruipeng Group, специализирующейся на медицинских услугах для домашних животных.

В декабре компания объявила о приобретении всех акций NBE-Therapeutics, швейцарской биотехнологической компании, занимающейся клиническими исследованиями и специализирующейся на конъюгатах антител с лекарственными препаратами и разработке таргетной терапии рака, основанных на иммуностимулирующей платформе iADC.

Рецептурные препараты

Чистый объем продаж рецептурных препаратов, составивший 14,42 млрд евро, вырос на 5,8% (в годовом исчислении с учетом разницы курсов валют) и составил 74% от чистого объема продаж компании в целом. Все регионы внесли свой вклад в эти высокие результаты, подчеркивают в компании.

США снова стали крупнейшим рынком для Boehringer Ingelheim по объему чистой выручки бизнес-подразделения рецептурных препаратов. Чистый объем продаж составил 5,66 млрд евро, что соответствует росту на 3,4% (в годовом исчислении с учетом разницы курсов валют).

В регионе EUCAN (Европа, Канада, Австралия и Новая Зеландия) чистый объем продаж вырос на 6,0% (в годовом исчислении с учетом разницы курсов валют) до 4,59 млрд евро.

На развивающихся рынках, включая Китай, чистый объем продаж составил 2,84 млрд евро, что на 10,4% больше, чем в предыдущем году (в годовом исчислении с учетом разницы курсов валют).

В Японии чистый объем продаж увеличился на 6,2% (в годовом исчислении с учетом разницы курсов валют), до 1,33 млрд евро.

Препараты для лечения сердечно-сосудистых, метаболических, а также респираторных заболеваний остаются наиболее важной составляющей в чистом объеме продаж.

Инвестиции в исследования и разработки рецептурных препаратов

Инвестиции в R&D в сфере рецептурных препаратов составили 3,28 млрд евро, или 22,8% от чистого объема продаж. Сейчас на разных этапах исследовательского процесса находится около 100 проектов. При этом 75% из них, по планам компании, должны быть первыми или в своем классе активных веществ, или в новом терапевтическом направлении. Более 50% потенциально могут стать прорывом в своей области. В центре внимания исследований и разработок в сфере рецептурных препаратов находятся сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, онкологические и иммунологические состояния, заболевания центральной нервной системы, органов дыхания и сетчатки глаза.

Подразделение ветеринарных препаратов

В ветеринарном бизнесе Boehringer Ingelheim остается одним из крупнейших поставщиков вакцин и препаратов для животных и занимает сильные позиции в сегментах сельскохозяйственного животноводства и здоровья домашних животных.

В 2020 году подразделение ветеринарных препаратов продемонстрировало высокие показатели на высококонкурентном рынке и рост прибыли на 5% (в годовом исчислении с учетом разницы курсов валют), с чистым объемом продаж в размере 4,12 млрд евро.

Контрактное производство биофармацевтических препаратов

Компания Boehringer Ingelheim – один из ведущих производителей биофармацевтических препаратов с точки зрения как собственного портфеля, так и партнеров по отрасли. 60% из 20 ведущих фармацевтических компаний и инновационных биотехнологических компаний – клиенты компании по контрактному производству биофармацевтических препаратов, известных под торговой маркой Boehringer Ingelheim BioXcellence. Чистый объем продаж биофармацевтических препаратов в 2020 году составил 837 млн евро, что на 6,6% больше по сравнению с предыдущим годом (с учетом разницы курсов валют).

Прогноз на 2021 год

Boehringer Ingelheim ожидает небольшого увеличения продаж по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что продолжающаяся пандемия COVID-19 и непростое положение в отрасли с растущим ценовым давлением на нескольких ключевых рынках окажут влияние на производственные показатели в 2021 году.

«Если предположить, что одобренные вакцины и другие лекарственные средства, которые в настоящее время проходят процесс утверждения, помогут взять под контроль пандемию COVID-19, компания ожидает сильного роста рынка рецептурных препаратов в целом», – заключается в годовом отчете.

Материал партнера: Boehringer Ingelheim

pharmvestnik