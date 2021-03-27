Сотрудники «Биотэк» считают «абсурдными» предъявляемые Шпигелю обвинения

Нахождение в СИЗО «может убить» Бориса Шпигеля и его жену, учитывая их возраст и состояние здоровья, считают сотрудники «Биотэка». Обвинения в адрес бизнесмена и других сотрудников компании они считают «абсурдными».

Сотрудники компании «Биотэк» выразили возмущение по поводу заключения под стражу главы «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супруги Евгении Шпигель из-за состояния их здоровья. Такое мнение они выразили в ответ на просьбу «ФВ» прокомментировать арест главы компании.

«Разумеется, новости об аресте Бориса Исааковича и его супруги Евгении Григорьевны удивили и возмутили всех сотрудников компании, да и многих людей в стране – это сейчас самая резонансная история. Тем более мы знали, что Шпигель с супругой более трех месяцев находились в Израиле на лечении: у него целый букет тяжелых хронических заболеваний, без лечения которых человеку невозможно выжить. Не многие знали, что и Евгения Григорьевна тоже многие годы борется с серьезным заболеванием. Давайте говорить честно: учитывая их возраст и состояние здоровья, нахождение в СИЗО может убить их обоих!» – пояснили в компании.

После того как бизнесмена доставили в суд 22 марта, ему была вызвана скорая помощь, а заседание об избрании меры пресечения пришлось отложить из-за госпитализации.

«Безусловно, мы не собираемся вмешиваться в работу следственных органов, но обвинения мы считаем более чем странными. Шпигель также сам заявил об этом правозащитникам. Вся страна видела кадры, как практически потерявшего сознание Бориса Исааковича выносят на носилках из здания суда, а через сутки, не дав ему времени на обследование, его снова поместили в изолятор. И мы не можем понять, чем вызвана такая жестокость по отношению к очень больному пожилому человеку и не более здоровой и немолодой женщине», – сообщили в компании.

В письме также указано, что сотрудники переживают за генерального директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова из Пензы, которого тоже обвиняют в даче взятки. «Новости для нас очень неприятные, однако практически все сотрудники группы компаний «Биотэк» не теряют стойкости духа. Работа компании осуществляется в обычном режиме, продолжаются отгрузки», – говорится в сообщении.

Следствие обвиняет Бориса Шпигеля, его жену Евгению Шпигель и Антона Колоскова в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в виде часов Breguet, минивена Mercedes и крупных сумм денег за покровительство при распределении госконтрактов. Речь идет о тендерах для региональных медучреждений на поставку и хранение лекарств и медизделий, а также о контроле их качества. Обвиняемые не признают вины.

Защита обжаловала арест Бориса Шпигеля и бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. В жалобе просят назначить более мягкую меру заключения, не связанную с лишением свободы.

Фото: пресс-служба Басманного суда Москвы

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