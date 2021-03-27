В Пензе суд лишил свободы директора фармкомпании за дачу взятки главврачу онкодиспансера

Железнодорожный районный суд Пензы вынес обвинительный приговор директору Саратовского филиала ОПАО «Фармацевтический импорт, экспорт». Ее лишили свободы на 3,5 года.
В Пензе вынесен приговор директору Саратовского филиала ОПАО «Фармацевтический импорт, экспорт» Елене Фокановой. Ее признали виновной в даче взятки бывшему главному врачу областного онкодиспансера, сообщает пресс-служба суда.
В суде было установлено, что в период с декабря 2016 года по апрель 2018 года Фоканова передала экс-главному врачу областного онкодиспансера Виталию Серебрякову через посредника взятку в размере 1,9 млн руб. За это он должен был поспособствовать победе компании на торгах по поставке лекарственных препаратов и своевременной оплате поставленного товара.
Учитывая состояние здоровья подсудимой, возраст ее родителей, инвалидность и состояние здоровья ее гражданского супруга, многочисленные положительные характеристики, совершение преступления впервые, суд назначил наказание ниже низшего предела, предусмотренного санкцией. Ее приговорили к 3,5 годам колонии общего режима и штрафу в размере двукратной суммы взятки – 3,89 млн руб.
Осужденная была взята под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Виталий Серебряков был осужден тем же судом в июне 2019. Его приговорили к пяти годам колонии строгого режима и штрафу в 11 млн руб. Ему также запретили занимать руководящие посты в течение трех лет. Осужденный обжаловал вердикт в Пензенском областном суде, однако в феврале 2021 года судебный акт первой инстанции был оставлен без изменения.
Екатерина Погонцева
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