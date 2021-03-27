Pfizer начала испытания своей вакцины среди детей от 6 месяцев

Стартовало исследование вакцины от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, среди детей в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. На первом этапе участников разделят на группы и протестируют в них различные дозировки препарата, выбрав наиболее оптимальный, а впоследствии будет оценена эффективность и безопасность вакцины.

Американская фармацевтическая компания Pfizer начала проведение клинических испытаний своей вакцины от COVID-19 на здоровых детях в возрасте от 6 месяцев до 11 лет. Об этом компания сообщила в Twitter.

Первые участники исследования уже получили вакцину, разработанную в партнерстве с немецким фармацевтическим производителем BioNTech. Ими оказалась пара 9-летних девочек-близнецов, пишет The New York Times. На начальном этапе планируется привлечь к участию в испытании 144 ребенка, которых разделят на три возрастные группы – от 6 месяцев до 2 лет, от 2 до 5 лет и от 5 до 11 лет, с целью определить оптимальное количество препарата для каждой из них. Всего протестируют три дозировки: 10, 20 и 30 микрограмм. Для вакцинации взрослых используются дозы в 30 микрограмм.

После того как будет установлена нужная доза препарата, компания организует следующую фазу исследования с участием 4500 детей. В ходе нее будет оценена безопасность и эффективность выбранной дозировки посредством случайного распределения участников в группы для получения реальной вакцины и плацебо. После нахождения под наблюдением в течение шести месяцев дети, получившие плацебо, смогут сделать себе прививку.

Вакцина Pfizer разрешена к применению в США среди людей в возрасте от 16 лет. Дети составляют около 20% населения США. Именно поэтому для достижения коллективного иммунитета от коронавируса так важно проводить вакцинацию среди детей, считают американские чиновники в области здравоохранения.

В конце января Pfizer сообщила, что полностью завершила набор 2259 добровольцев для испытания противоковидной вакцины среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Как утверждается, результаты оказались «обнадеживающими». В ближайшее время компания обещает ими поделиться. Итоги исследования среди детей младших возрастных категорий будут опубликованы во второй половине этого года.

Главный советник по медицинским вопросам Белого дом Энтони Фаучи заявил Комитету палаты представителей в начале этого месяца, что США могут начать вакцинацию детей подросткового возраста этой осенью.

16 марта компания Moderna также заявила, что начала тестировать свою вакцину среди детей в возрасте до 12 лет. Испытания британского-шведского производителя AstraZeneca среди детей начались еще в прошлом месяце. Johnson & Johnson планирует организовать испытания своей вакцины на младенцах и даже новорожденных.

Владимир Заболотских

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