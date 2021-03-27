AstraZeneca начала испытания вакцины против COVID-19 в виде назального спрея

AstraZeneca начала запись добровольцев на испытания вакцины против коронавируса в форме назального спрея. Такую вакцину будет легче вводить, также она поможет снизить темпы распространения SARS-CoV-2, который передается через верхние дыхательные пути.

Британско-шведская AstraZeneca начала набор пациентов на испытания вакцины от коронавируса в виде назального спрея, пишет The Financial Times. В I фазе исследования примут участие около 30 взрослых людей в возрасте до 40 лет, в ходе этого этапа будет изучаться безопасность препарата.

Участники получат как минимум одну дозу вакцины интраназально. Половина пациентов будет рандомизирована для получения бустерной дозы. Исследование займет около четырех месяцев. Если исследование окажется успешным, оно перейдет на следующую стадию, где эффективность будет изучаться на большем количестве пациентов.

Вакцину в виде назального спрея будет легче вводить, и она могла бы значительно снизить уровень передачи вируса, поскольку SARS-CoV-2 передается через верхние дыхательные пути. Вакцину в форме назального спрея также разрабатывает российский центр им. Гамалеи.

Заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала РИА «Новости», что вводить ее пациентам смогут только врачи. «По сути дела, это та же двухкомпонентная вакцина «Спутник V», только в коробочку будет одновременно положена специальная насадка-спрей. Пользоваться ею простому гражданину будет нельзя, несмотря на кажущуюся простоту введения, в любом случае вводить ее должен медицинский работник, и тоже два раза», – отметила она.

Также вакцину в виде спрея разрабатывают в США специалисты из Университета штата Айова. Препарат содержит вирусные белки в наночастицах. Размер частиц составляет примерно 300 нанометров (миллиардных долей метра), они сконструированы из биоразлагаемых полимеров. Из таких частиц и будет состоять спрей.

Вакцина вводится за одну дозу и не нуждается в охлаждении, в отличие от аналогов от Pfizer и Moderna, которые должны храниться при -70 °C и -20 °C соответственно, а также требуют особых условий для перевозки.

Николай Соколов

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