«Нацимбио» закупила вакцины от СOVID-19 на 27,6 млрд рублей

Компания «Нацимбио» (входит в ГК «Ростех»), назначенная единственным поставщиком вакцины против коронавирусной инфекции, заказала 29 млн доз препарата – сумма контракта составила 27,6 млрд рублей. Поставщик и название вакцины не раскрываются, известно лишь, что стоимость упаковки вакцины составила 953,49 рубля, что соответствует предельной зарегистрированной цене за упаковку Спутника V с учетом НДС. Срок поставки вакцин по контракту – до 30 июня 2021 года. Компания «Нацимбио» (входит в ГК «Ростех»), назначенная единственным поставщиком вакцины против коронавирусной инфекции, заказала 29 млн доз препарата – сумма контракта составила 27,6 млрд рублей. Поставщик и название вакцины не раскрываются, известно лишь, что стоимость упаковки вакцины составила 953,49 рубля, что соответствует предельной зарегистрированной цене за упаковку Спутника V с учетом НДС. Срок поставки вакцин по контракту – до 30 июня 2021 года.

Сейчас в России в обороте три вакцины против коронавирусной инфекции – Спутник V от НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и Российского фонда прямых инвестиций, ЭпиВакКорона от Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и КовиВак от Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН (последняя выпущена в гражданский оборот 25 марта).

«Нацимбио» стала единственным поставщиком вакцин от COVID-19 согласно правительственному распоряжению от 15 марта, документ опубликован не был. Также компания назначена единственным поставщиком отечественных вакцин для Нацкалендаря на 2020-2021 годы.

Недавно, 22 марта, «Нацимбио» заключила первый контракт на поставку 1 млн доз вакцины. Сумма контракта составила 953,5 млн рублей. Поставщик и название вакцины также не раскрываются.

Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал, что, согласно плану, в марте должны произвести 12,5 млн комплектов вакцины Спутник V, в апреле – 17 млн комплектов, а по итогам первого полугодия запланировано наработать свыше 80 млн двухкомпонентных доз.

«Для решения этой задачи подключаем новые производственные участки. В частности, компания «Генериум» расширяет свой парк оборудования. Уже проведены валидационные пуски на новых мощностях, а в конце месяца должен начаться промышленный выпуск. Это более чем в полтора раза увеличит помесячный выход вакцины. Также в конце марта ожидаем старт работы нового производственного корпуса компании «Биокад». За счет этого предприятие планирует удвоить выпуск полных доз в месяц. Собственно, это увеличит общий объем», – отметил Мантуров.

При этом площадки компании «Р-Фарм» должны увеличить объемы вакцины. При условии быстрой отработки технологии, по данным главы Минпромторга, в апреле компания сможет произвести до 4 млн доз, а в мае – увеличить количество в два раза.