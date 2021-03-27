Путин допустил ФМБА к государственной тайне

Президент РФ Владимир Путин указом №178 от 25 марта 2021 года внес изменения в список ведомств, которые имеют доступ к сведениям, отнесенным к государственной тайне. Согласно документу, полномочия по распоряжению такими сведениями теперь имеет Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России. Доступ к 18 типам гостайны уже есть и у Минздрава РФ.

Также Путин внес поправки в распоряжение президента о «перечне должностных лиц органов государственной власти и организаций, наделяемых полномочиями по отнесению сведений к государственной тайне», добавив в этот список руководителя ФМБА. Сейчас агентство возглавляет экс-министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Согласно новому указу, ФМБА получило доступ к 10 типам гостайны. В этом перечне есть «сведения в военной области», например, данные о содержании или результатах выполнения целевых программ, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по созданию или модернизации вооружения, военной техники; сведения о «ранее осуществлявшихся работах в области оружия массового поражения»; информация о «проектировании, сооружении, эксплуатации, обеспечении безопасности объектов ядерного комплекса, о физической защите ядерных материалов».

Кроме того, ведомство допущено к сведениям в области экономики, науки и техники. Это информация «о степени обеспечения безопасности населения»; данные, раскрывающие мобилизационную потребность в транспортных средствах; «сведения, раскрывающие производственные мощности, плановые или фактические данные о выпуске, поставках (в натуральном выражении) средств биологической, медицинской или ветеринарной защиты»; данные «о достижениях науки и техники, о технологиях, которые могут быть использованы в создании принципиально новых изделий, технологических процессов в различных отраслях экономики» и другое.

Также ФМБА допущено к сведениям в области внешней политики и экономики – данным, «раскрывающим содержание мероприятий по обеспечению взаимных поставок сырья, материалов, топлива, оборудования, медикаментов между Российской Федерацией и государствами – участниками Содружества независимых государств в военное время, по оказанию последним технического содействия в строительстве предприятий или объектов в военное время, в целом по Российской Федерации».

Еще один тип гостайны, доступ к которому получило ФМБА, – сведения в области разведывательной, контрразведывательной и оперативно-розыскной деятельности, «в области противодействия терроризму и обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято решение о применении мер государственной защиты».

Ко всем перечисленным типам гостайны уже имеет доступ Минздрав РФ. Указ и распоряжение президента о допущении ФМБА к этим сведениям вступили в силу 25 марта 2021 года.

В феврале 2021 года Правительство РФ утвердило распределение ассигнований из федерального бюджета и госзаказ «на мероприятия по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих» на текущий год. Согласно документу, на профессиональную переподготовку и повышение квалификации планируется направить 28 сотрудников ФМБА, ассигнования из федбюджета составят 435,9 тысячи рублей.

Госслужащие будут получать дополнительное образование в учрежденных Правительством РФ вузах, среди программ профпереподготовки есть и «Защита государственной тайны».