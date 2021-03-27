Яровая прокомментировала заявления Макрона о «мировой войне нового типа» из-за вакцин

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о мировой войне «нового типа», связанной с вакцинацией, саморазоблачают проблему старого свойства в новой обертке, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Ирину Яровую. Она отметила, что «нацизм» в отношении вакцин — это «новая болезнь европейских политиков и новое извращенное политическое сознание, опасное для жизни самих европейцев».

«Доброжелательность — качество, теряемое политиками Европы и давно потерянное политиками США. Вся логика суждений противоестественна для общества, в котором главной ценностью должна быть жизнь человека и главным идеалом — гуманизм и взаимодействие во благо жизни людей», — сказала Яровая, слова которой цитирует пресс-служба парламентария.

Она подчеркнула, что именно взаимодействие во благо жизни людей всегда предлагается Россией, и в частности, три российские вакцины от коронавируса — «гуманитарный и доброжелательный вклад России в спасение и благополучие народов Европы и всех стран».

«Абсурдность и опасность агрессивных заявлений политиков в отношении гуманитарных достижений России обрекает европейцев не только на неопределенного срока локдаун, но, что гораздо страшнее, на поражение в правах по свободному доступу к медицинской помощи. Попытки политической маркировки медицинских препаратов — тупиковый и заведомо опасный путь, а вакцина — это именно медицинский препарат», — приводит агентство слова вице-спикера Госдумы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа», связанной с вакцинацией. Лидер Франции убежден, что это случилось в некотором смысле в связи со «стремлениями России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Макрон предполагает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо проявить самостоятельность в вопросе производства вакцин.

gxpnews