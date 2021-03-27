«Озон» отозвал больше сотни серий препарата «Ранитидин»

Российский фармпроизводитель ООО «Озон» отозвал из обращения 123 серии препарата «Ранитидин» из-за выявления превышения допустимого уровня содержания примеси нитрозодиметиламина (NDMA) в них, сообщает Росздравнадзор.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о решении производителя отозвать из обращения перечисленные в приложении серии лекарственных средств производства ООО «Озон» (Россия) в связи с выявлением превышения допустимого уровня содержания примеси нитрозодиметиламина (NDM A) в данных сериях лекарственных препаратов. Росздравнадзор предлагает ООО «Озон» предоставить сведения об изъятии из обращения перечисленных в приложении серий лекарственных препаратов», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Ранитидин является противоязвенным лекарственным препаратом, относящимся к группе блокаторов H2-гистаминовых рецепторов второго поколения. Действие ранитидина основано на снижении секреции желудочного сока. Препарат входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Нитрозамин (N-нитрозоамин) — вещество, молекулы которых включают нитрозогруппу. Нитрозамины относятся к группе сильнодействующих мутагенных канцерогенов, могут вызывать рак.

gxpnews