12 апреля российский GMP-инспекторат отметит пятилетний юбилей

12 апреля 2021 года российский государственный GMP-инспекторат, созданный на базе ФБУ «Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик» (ФБУ «ГИЛС и НП») Минпромторга России, отмечает пятилетний юбилей. Первая проверка зарубежных фармкомпаний на соответствие стандартам GMP состоялась в 2016 году в День космонавтики.

С того времени российские GMP-инспекторы провели более 2300 проверок в 71 стране мира. С самого начала стремление к прорывам и инновациям стало визитной карточкой отечественного инспектората. Среди предложенных новаций – внедрение практики приглашения зарубежных регуляторов на инспекции в качестве наблюдателей, разработка инструментария для проведения дистанционных GMP-инспекций и многое другое.

В преддверии 5-летия GMP-инспектората GxP News запускает серию материалов об истории и достижениях отечественных GMP-инспекторов и приглашает представителей фармотрасли поделиться своими комментариями и пожеланиями в адрес GMP-инспектората, а также историями взаимодействия с ним. Комментарии можно отправлять на адрес editor@gxpnews.net. Наиболее интересные из них будут опубликованы в разделе GxP-сообщества.

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