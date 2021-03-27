«Хемофарм» отозвал из обращения более 50 серий препарата «Тагиста»

Фармпроизводитель ООО «Хемофарм» отозвал из обращения 57 серий серий препарата «Тагиста» (бетагистин) из-за выявления несоответствия их качества требованиям нормативной документации по показателю «посторонние примеси», сообщает Росздравнадзор.

«Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения сообщает о решении производителя отозвать из обращения перечисленные в приложении серии лекарственных средств производства ООО «Хемофарм» (Россия) в связи с выявлением при изучении стабильности несоответствия качества данных серий препаратов требованиям нормативной документации по показателю «посторонние примеси». Росздравнадзор предлагает ООО «Хемофарм» предоставить сведения об изъятии из обращения перечисленных в приложении серий лекарственных препаратов», — говорится в сообщении ведомства.

О каких примесях идет речь, не сообщается.

Росздравнадзор также информирует о принятом компанией решении прекратить действие указанных в приложении деклараций о соответствии на лекарственные препараты.

«Тагиста» назначается при патологии вестибулярного аппарата, в том числе при болезни или синдроме Меньера.

gxpnews