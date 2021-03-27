AbbVie обвиняет исландскую Alvotech в краже коммерческой тайны

Фармпроизводитель AbbVie подал в суд на исландскую компанию Alvotech, сообщает FiercePharma. Американская компания обвиняет Alvotech в присвоении коммерческой тайны, касающейся препарата от ревматоидного артрита «Хумира».

В иске утверждается, что Alvotech наняла бывшего руководителя производственной группы препарата Ронгзан Хо, так как планировала получить доступ к конфиденциальной информации о «Хумире». Бывший сотрудник американской фармкомпании имел доступ к данным о процессе создания препарата.

В AbbVie считают, что Хо переслал служебную информацию на личную электронную почту и покинул компанию, чтобы работать в Alvotech. Сам Хо заявляет, что удалил со своих устройств материалы, относящиеся к производственным процессам американской фармкомпании.

«…Перед уходом из AbbVie, Хо переслал конфиденциальную информацию на личный адрес электронной почты. Он пытался отправить письмо три раза, но средства контроля электронной почты AbbVie заблокировали первые две попытки, потому что он назвал письмо «полезная информация». Затем Хо предпринял третью попытку и ввел в строку слова «оставайся на связи (AbbVie)», письмо было отправлено», – говорится в исковом заявлении.

«Хумира» – одно из самых продаваемых лекарственных средств в мире. В 2019 году оно принесло AbbVie $19,8 млрд.

gxpnews