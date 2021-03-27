ФКУ Минздрава закупит 2,9 тысячи флаконов рисдиплама для подопечных фонда «Круг добра»

ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ объявило девять аукционов с общей начальной ценой контракта 1,9 млрд рублей на закупку Эврисди от Roche (рисдиплам) для благотворительного фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями «Круг добра». Эврисди – второй после Спинразы зарегистрированный в России препарат для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА). ФКУ «Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан» Минздрава РФ объявило девять аукционов с общей начальной ценой контракта 1,9 млрд рублей на закупку Эврисди от Roche (рисдиплам) для благотворительного фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными), заболеваниями «Круг добра». Эврисди – второй после Спинразы зарегистрированный в России препарат для терапии спинальной мышечной атрофии (СМА).

ФКУ Минздрава РФ впервые объявило аукционы на поставку Эврисди. Планируется закупить 2,9 тысячи флаконов препарата, предельная цена за упаковку составляет 669,3 тысячи рублей. Итоги аукционов будут подведены 5 апреля.

Рисдиплам – один из трех препаратов, используемых в мире для терапии спинальной мышечной атрофии у детей и взрослых, в России регудостоверение на препарат было выдано в ноябре 2020 года. Другие два препарата, применяемые для лечения СМА, – Спинраза (нусинерсен) и Золгенсма (онасемноген абепарвовек). Все три препарата утверждены к закупке экспертным советом фонда «Круг добра».

Первым препаратом, закупку которого начал фонд, стала Спинраза. С 2020 года она входит в перечень ЖНВЛП.

В феврале 2021 года ФКУ Минздрава РФ в экстренном порядке закупило нусинерсен на 128,8 млн рублей в четыре медучреждения, каждая из организаций получила шесть упаковок лексредства. Поставщиком Спинразы выступил «Биотэк».

Аукционы на поставку нусинерсена фонду «Круг добра» в плановом порядке были размещены ФКУ Минздрава РФ 15, 16 и 17 марта. Всего объявлено 29 аукционов, известны результаты 11 из них. Поставщиком Спинразы фонду стал «Фармстандарт» Виктора Харитонина.

В феврале 2021 года Правительство РФ выделило фонду «Кругу добра» 10 млрд рублей на закупку препаратов, зарегистрированных в России, всего в 2021 году предполагается выделить 60 млрд рублей. Незарегистрированные препараты будет закупать сам фонд, зарегистрированные – ФКУ Минздрава.