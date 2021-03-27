«Опека» останется поставщиком соцуслуг в Петербурге, несмотря на не возмещенные городом затраты

Соучредитель и гендиректор сети пансионатов «Опека» Алексей Маврин сообщил Vademecum о решении остаться в реестре поставщиков социальных услуг Санкт-Петербурга. Он объяснил, что это решение продиктовано обещанием правительства города полностью компенсировать затраты за декабрь 2020-го и январь и февраль 2021 года. Всего за этот период «Опека» потратила на уход за пожилыми людьми, чье проживание частично финансируется по госпрограмме, 147 млн рублей. Ранее «Опека» недополучила 100 млн рублей за пять месяцев 2020 года и намеревалась расторгнуть контракт с городом на поставку соцуслуг.

По словам Маврина, правительство так и не возместило недополученные за 2020 год 100 млн рублей. «Мы это будем решать отдельно, скорее всего, в судебном порядке», – уточнил он.

Ожидается, что Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга возместит средства за три месяца работы «Опеки» до 1 апреля 2021 года. «Мы договорились с городом, что если они до 1 апреля все оплатят, то мы продолжим работать и принимать людей [на льготных условиях]», – подчеркнул Алексей Маврин.

«Самое главное, что город пошел навстречу. Если до этого они отказывались нас слушать, то теперь, скорее всего, поняли, что всех людей будет сложно переселить. Более того, как бы они ни заявляли, компания «Опека» (даже по их словам), является стратегическим партнером для города. Им невыгодно лишиться нашей поддержки. Ну а нам, соответственно, тоже хотелось бы остаться в социальной системе и продолжать обслуживание, потому что мы этим живем и планируем развиваться дальше», – заключил Маврин.

Ранее он рассказывал Vademecum, что компания не получила от городских властей оговоренной компенсации затрат на уход за постояльцами за пять месяцев 2020 года, поэтому намеревалась выйти из реестра поставщиков соцуслуг Санкт-Петербурга, что повлекло бы выселение более 600 петербуржцев, проживающих в пансионатах «Опеки».

Обеспокоенные таким заявлением, родственники постояльцев «Опеки» написали коллективное письмо губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову, в котором выразили подозрение, а не решило ли правительство города «перекинуть деньги», предназначенные на содержание пожилых людей в частных пансионатах, на другую статью бюджета. «На дыбы встали родственники, они не хотят отдавать мам и пап в ПНИ, они уже выбрали «Опеку», – пояснял Алексей Маврин.

Сеть «Опека» объединяет девять пансионатов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, четыре пансионата в Москве и Московской области и один пансионат в Челябинске. По данным СПАРК-Интерфакс, совокупная выручка сети в 2019 году составила около 600 млн рублей. Совладельцами управляющей компании – ООО «Опека-групп» – являются Алексей Маврин (50,01%), Олег Кедровский (31,24%), Святослав Петрушко и Дмитрий Шульженко (по 9,37%).

Фото: sgc-opeca.ru

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